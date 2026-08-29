ارتقای توان پشتیبانی خدمات و تجهیزات امدادی جمعیت هلالاحمر
رئیس جمعیت هلالاحمر کشور با اشاره به ارتقای توان پشتیبانی خدمات و تجهیزات امدادی هلالاحمر گفت:تجهیزات و امکانات هلال احمر لرستان تقویت می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس جمعیت هلالاحمر کشور گفت: هم اکنون توان پشتیبانی خدمات ی زمینی، هوایی و دریایی و همچنین تجهیزات امدادی جمعیت هلالاحمر در حال تقویت است و این روند روز به روز ادامه دارد.
پیرحسین کولیوند افزود:منابع ، تجهیزات و امکانات هلال احمر استان لرستان هم تکمیل و تقویت می شود.