رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور؛

ارتقای توان پشتیبانی خدمات و تجهیزات امدادی جمعیت هلال‌احمر

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به ارتقای توان پشتیبانی خدمات و تجهیزات امدادی هلال‌احمر گفت:تجهیزات و امکانات هلال احمر لرستان تقویت می شود.