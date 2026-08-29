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نماینده ولیفقیه در استان یزد، بر ضرورت توجه جدی به ظرفیت موقوفات در رفع نیازهای مردم، تقویت مبانی دینی و ترویج فرهنگ قرآنی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیتالله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد و معاونان این اداره، با قدردانی از تلاشهای مجموعه اوقاف در عرصه وقف، اظهار داشت: تلاش در عرصه وقف، کاری مهم، حساس و ارزشمند است و امیدوارم مجموعه اوقاف در این مسئولیت خطیر موفق و مؤید باشد.
وی با اشاره به جایگاه والای وقف در آموزههای دینی افزود: وقف و موقوفات همواره مورد توجه انبیا، اولیا و ائمه اطهار (ع) بوده است و هر یک به نحوی در این زمینه اهتمام داشتهاند.
نماینده ولیفقیه در استان یزد با تأکید بر اینکه اوقاف باید در مسیر گرهگشایی از مشکلات مردم حرکت کند، گفت: ظرفیت موقوفات باید برای رفع کمبودها و نیازهای جامعه، بهویژه در حوزههای دینی، علمی و همچنین ترویج مبانی اسلام، بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
وی وقف را دارای آثار و برکات گسترده دنیوی و اخروی دانست و تصریح کرد: وقف علاوه بر اینکه میتواند موجب تقویت اسلام، ایمان و اعتقادات مردم شود، ذخیرهای برای قیامت واقف است و موجب ارتقای درجات انسان در آخرت خواهد شد؛ بنابراین وقف هم منافع دنیوی برای جامعه دارد و هم آثار ارزشمند اخروی برای واقف به همراه خواهد داشت.
آیتالله ناصری وقف را از مصادیق روشن «سنت حسنه» عنوان کرد و افزود: کسی که سنت نیکی را در جامعه ایجاد و در مسیر آن عمل میکند، هم خود از آثار آن بهرهمند میشود و هم جامعه از برکات آن استفاده میکند؛ در مقابل، ایجاد سنتهای نادرست نیز آثار و عواقب آن دامنگیر فرد و جامعه خواهد شد.
وی در ادامه بر ضرورت توجه بیشتر به فعالیتهای قرآنی تأکید کرد و گفت: در زمینه ترویج قرآن و معارف قرآنی باید بیش از گذشته تلاش شود و نیازمند حرکتهای جدید و ابتکاری هستیم؛ بهویژه در ارتباط با نسل نوجوان و جوان که باید برنامههای متنوع و جذاب قرآنی برای آنان طراحی و اجرا شود.
امامجمعه یزد با اشاره به ضرورت توسعه فعالیتهای قرآنی در مدارس خاطرنشان کرد: مدارس ظرفیت بسیار مهمی برای ترویج فرهنگ قرآن و معارف قرآنی دارند و لازم است برنامههای قرآنی در مدارس با حمایت و پشتیبانی مجموعه اوقاف دنبال شود.
وی همچنین بر نقشآفرینی بیشتر اوقاف در حل مسائل و مشکلات جامعه تأکید کرد و گفت: مجموعه اوقاف باید در حوزههای مختلف اجتماعی و اقتصادی حضور فعالتری داشته باشد؛ از جمله در حمایت از شرکتهای دانشبنیان، جوانان خلاق، خوشفکر و صاحب ایده، تا بتوان از ظرفیت وقف برای پیشرفت و حل بخشی از مشکلات جامعه بهره گرفت.
آیتالله ناصری با تأکید بر ضرورت صیانت از موقوفات اظهار کرد: موقوفات امانتهای الهی هستند و باید با دقت و امانتداری از آنها نگهداری شود. خداوند نیز بر ادای امانت و سپردن آن به اهلش تأکید کرده است؛ بنابراین موقوفات باید در مسیر صحیح و در جهت نیت واقف مورد استفاده قرار گیرند.
وی ادامه داد: لازم است موقوفات بهصورت دقیق شناسایی و دارای اسناد معتبر شوند، موقوفات احیا و از آنها بهدرستی بهرهبرداری شود و در نگهداری و صیانت از این سرمایههای ارزشمند دقت لازم صورت گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان یزد تأکید کرد: نباید اجازه داد موقوفات هدر برود یا دچار حیفومیل شود، بلکه باید با دقت، امانتداری و برای رضای خداوند در این زمینه عمل کرد تا حقوق واقفان حفظ شده و برکات وقف بیش از پیش نصیب جامعه شود.