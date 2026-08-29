معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، از افتتاح و آغاز عملیات ۱۲۴ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان بهارستان به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدکمال‌الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، همزمان با افتتاح طرح های عمرانی با حضور رئیس جمهور در بازدید سرزده از طرح‌های در حال افتتاح شهرستان بهارستان، از بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۲۴ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان همزمان با هفته دولت خبر داد.

وی با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری بیش از یک‌هزار و ۲۲۰ طرح و طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان در سطح استان تهران، افزود: شهرستان بهارستان نیز سهم قابل توجهی از این طرح‌ها را به خود اختصاص داده است.

میرجعفریان گفت : طرح های بهارستان عمدتاً در حوزه تأمین آب پایدار، توسعه و بهسازی معابر شهری، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، فضاهای رفاهی و سبز، اماکن ورزشی و توسعه فضاهای آموزشی تعریف و اجرا شده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ابراز امیدواری کرد با تکمیل طرح های در دست اجرا، به‌ویژه در حوزه آموزشی، تعدادی از این طرح‌ها در آینده نزدیک آماده بهره‌برداری و در اختیار شهروندان قرار گیرد.