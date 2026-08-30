خط ۲ مترو تا میدان قدس آماده بهره‌برداری است، اما تامین قطار نیاز به حمایت دولت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اتمام ساختمان خط ۲ مترو گفت: این خط از منطقه زینبیه تا میدان امام حسین به طول ۱۴.۵ کیلومتر، شامل ۱۶ ایستگاه آماده است. ساختمان بخش مهم آن به پایان رسیده و منتظر ورود ناوگان هستیم که در همین سال افتتاح شود.

محمد نورصالحی افزود: تامین قطار برای این خط با توجه به موانع موجود، نیازمند حمایت دولت است تا هر چه زودتر شاهد بهره برداری از خط ۲ مترو اصفهان باشیم.

وی از مصوبه شورای شهر برای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز قدردانی کرد و گفت: ورود سه‌هزار تاکسی برقی، تبدیل ۲۰۰ اتوبوس فرسوده به برقی و ۲ هزار موتورسیکلت برقی مصوب شده است. امیدواریم با همکاری دولت و دستگاه‌های مرتبط، این طرح در شهر اصفهان به‌زودی اجرا شود.