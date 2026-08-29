فیلم‌تئاتر «میهمان غار» به نویسندگی فروغ افشاریان و کارگردانی علی‌اکبر حلیمی، از ۶ تا ۱۳ شهریور به‌صورت رایگان و برخط در اختیار کودکان و نوجوانان و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این فیلم‌تئاتر در قالب طرح «نمایش‌نما» از طریق صفحه اختصاصی این طرح در پایگاه تیوال اکران می‌شود.

اکران اینترنتی «مهمان غار» هم‌زمان با فصل تابستان و اجرای برنامه‌های اوقات فراغت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد (ص) انجام می‌شود.

«مهمان غار» روایتی از غار ثور در نزدیکی شهر مکه است؛ جایی که عنکبوت‌ها و کبوتری که در ورودی غار لانه دارند، با خفاش سیاهی که قصد بیرون کردن آنها از غار را دارد، درگیر می‌شوند. آنها باخبر می‌شوند که پیامبر خدا حضرت محمد (ص) برای در امان ماندن از دشمنان، پنهانی قصد هجرت به مدینه را دارد و در میانه راه در غار ثور پناه می‌گیرد.

عنکبوت‌ها با تنیدن تار‌های بسیار در ورودی غار و کبوتر با نشستن روی تخم‌های خود در دهانه غار، به فرمان خدا دشمنانی را که در تعقیب رسول خدا (ص) هستند، گمراه می‌کنند تا اینکه...

مژگان علیپور، پریا عباسی، میترا ظریف، اکرم عباسی، شکوفه علیزاده، فاطمه یعقوبی، فاطمه فیروزیان، وجیهه کارگر، غلامرضا محمدی و زنده‌یاد استاد رضا رضاپور عروسک‌گردانان این نمایش هستند.

فرشته ابراهیمی طراح صحنه و طراح عروسک، اکرم عباسی طراح لباس و دوخت لباس، غلامرضا محمدی طراح نور، طاهره عرفانی طراح پوستر و بروشور و عکاس، امیررضا رئوف تهیه‌کننده صدا، مهدی افتخاری صدابردار و حسن انفرادی، امیر ببات و آرش بیات آهنگ‌سازان این اثر هستند.

غلامرضا محمدی دستیار کارگردان، علی‌اکبر حلیمی مدیر تولید و عاطفه فیروزیان منشی صحنه و مسئول هماهنگی دیگر عوامل دست‌اندرکار این نمایش هستند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در طرح اوقات فراغت «نمایش‌نما» تا پایان تابستان ۱۴۰۵ هر هفته یک فیلم‌تئاتر در پایگاه اینترنتی این طرح به نشانی http://www.tiwal.com/namayeshnama بارگذاری و در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.