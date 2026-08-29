امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه وحدت امت اسلامی از مبانی روشن قرآنی، دینی و الهی است، خاطرنشان کرد: امام راحل(ره) این اصل مهم را احیا و در سراسر دنیا مطرح کردند و امروز وحدت به یک اصل مستحکم و ماندگار تبدیل شده است.

آیت‌الله حبیب الله غفوری روز شنبه در همایش گرامیداشت هفته دولت و وحدت که با حضور استاندار و اعضای شورای اداری استان برگزار شد، با تبریک میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص)، حضرت امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت، بر اهمیت وحدت امت اسلامی در مقابله با استکبار و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و با اشاره به نامگذاری فاصله میان دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول به عنوان هفته وحدت، گفت: هفته وحدت با ابتکار و عنایت امام راحل(ره) به نقطه ثقلی برای تأکید بر وحدت امت اسلامی تبدیل شد و امروز آثار و برکات این نگاه را در سراسر جهان مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: آنچه امروز در جبهه مقاومت در منطقه غرب آسیا و حتی در بسیاری از نقاط جهان شاهد آن هستیم، از میوه‌های وحدت است. مخالفت با استکبار، مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و ایستادگی در برابر جنایت‌های آمریکا و صهیونیست‌ها، امروز به یک مطالبه جهانی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه وحدت امت اسلامی از مبانی روشن قرآنی، دینی و الهی است، خاطرنشان کرد: امام راحل(ره) این اصل مهم را احیا و در سراسر دنیا مطرح کردند و امروز وحدت به یک اصل مستحکم و ماندگار تبدیل شده است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: به یقین می‌توان گفت این امر مقدس، یعنی وحدت، آن‌قدر توانمند است که ان‌شاءالله در نهایت به دفع شر دشمنان از منطقه غرب آسیا، فراهم شدن زمینه برای دفاع از ملت‌های مظلوم و ریشه‌کن شدن رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی و سیطره این رژیم در منطقه منجر خواهد شد.

آیت‌الله غفوری با تأکید بر اینکه تحقق چنین هدف بزرگی در گرو وحدت امت اسلامی است، گفت: وحدت امت اسلامی می‌تواند این مهم را رقم بزند و ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به تأکیدات امام راحل(ره) بر مفهوم «امت واحده» و «امت اسلامی» اظهار داشت: اگر در فرمایشات امام راحل(ره) جست‌وجو کنیم، یکی از مهم‌ترین عناوینی که همواره بر آن تأکید داشتند، امت واحده و امت اسلامی بود و این نگاه باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به ویژگی‌های خاص استان کرمانشاه در زمینه همزیستی مذاهب و اقوام مختلف گفت: کرمانشاه از این جهت ویژگی ممتازی دارد و به دلیل حضور مذاهب و فرق مختلف، ظرفیت ارزشمندی برای نمایش وحدت اسلامی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با تلاش، اندیشه‌ورزی و عمق بصیرت همه اقشار جامعه، به‌ویژه علمای شیعه و اهل سنت، بزرگان طوایف، مسئولان استان و اقشار فرهیخته، امروز کرمانشاه به الگویی موفق در زمینه وحدت تبدیل شده است.

آیت‌الله غفوری افزود: اگر ادعا کنیم استان کرمانشاه در عرصه وحدت اسلامی، استان نمونه و جلودار است، سخن گزافی نگفته‌ایم. این جایگاه مرهون تلاش و همراهی همه مردم و مسئولان استان است.

وی خاطرنشان کرد: در سطح استان کمتر شاهد آن هستیم که کسی بخواهد وارد عرصه‌های اختلاف‌افکنانه شود و این سطح از درک، فهم و بصیرت مردم و نخبگان استان، شایسته تقدیر و تشکر است.

امام جمعه کرمانشاه با قدردانی از علما، فرهیختگان، اصحاب رسانه، مسئولان و صاحبان تریبون در استان گفت: به نیابت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام راحل(ره)، از همه کسانی که در مسیر تقویت وحدت اسلامی در استان کرمانشاه تلاش می‌کنند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم و دعاگوی همه این عزیزان هستم.

آیت‌الله غفوری تأکید کرد: ارتباط ما با علمای اهل سنت در استان، هیچ تفاوتی با ارتباطمان با علمای شیعه ندارد و آنچه در کرمانشاه وجود دارد، یک فضای همدلی حقیقی است.

وی این همدلی را همان رویکرد مورد تأکید امام راحل(ره) دانست و گفت: وحدت یک امر راهبردی، قرآنی و الهی است و خدای متعال بنیانگذار این مسیر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت محبت قلبی میان مسلمانان اظهار داشت: آنچه امروز در استان شاهد هستیم، صرفاً یک وحدت ظاهری نیست؛ بلکه محبت باطنی، قلبی و دلی میان برادران شیعه و اهل سنت وجود دارد و این همان عمل به دستور و نظر امام راحل(ره) است.