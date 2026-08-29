به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مردم ولایی و انقلابی استان لرستان در یکصد و هشتادو یکمین قرار همدلی و ایستادگی در سنگر خیابان، برای خونخواهی امام شهید،بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح و جبهه ی مقاومت همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار صلابت ایستاده‌اند.

در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای استان در آستانه ی سالروز ولادت پیامبر مهربانی‌ها حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق علیه السلام و همچنین آغاز هفته وحدت بر وحدت،همبستگی و انسجام ملی تأکید کردند.