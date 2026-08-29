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پایداری و پیشرفت صنعت نفت در دوران جنگ

بر اساس اعلام وزارت نفت، تولید روزانه نفت و گاز کشور در دو سال گذشته به ترتیب ۲۰۰ هزار بشکه و ۵۰ میلیون متر مکعب افزایش داشته است. این در حالی است که تا پایان سال تولید روزانه بنزین در کشور ۱۲ میلیلون لیتر اضافه می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷- ۱۷:۲۲
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برچسب ها: بنزین ، نفت ، وزارت نفت ، تولید بنزین
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