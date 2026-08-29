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فرماندار میبد با تأکید بر نقش مؤثر سازمانهای مردمنهاد در توسعه مشارکت اجتماعی گفت: هرچه سمنها فعالتر، پویاتر و باانگیزهتر فعالیت کنند، آثار مثبت حضور آنها در جامعه بیشتر و ماندگارتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست سازمانهای مردمنهاد شهرستان میبد با حضور سیدمهدی طباطبایی فرماندار میبد و جمعی از مسئولان مؤسسات مردمنهاد برگزار شد.
فرماندار میبد در این نشست، سازمانهای مردمنهاد را از ظرفیتهای مهم جامعه برای تقویت مشارکت عمومی و حل مسائل اجتماعی دانست و گفت: کوچکسازی دولت، توانمندسازی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی، کارآمدسازی نظام اقتصادی، بهینهسازی فرآیند برنامهریزی و عملیاتی کردن برنامهها و مقابله با آسیبهای اجتماعی از مهمترین مزیتهای فعالیت سمنهاست.
طباطبایی با اشاره به نقش نهادهای اجتماعی در شکلدهی به ساختار جامعه افزود: نهادهای اجتماعی که به صورت خودجوش از متن جامعه شکل میگیرند، میتوانند آثار ماندگاری در ساخت و توسعه جامعه بر جای بگذارند.
وی، پر کردن شکاف میان جامعه و حکومت، اولویتبندی تقاضاهای اجتماعی، تأثیرگذاری بر نهادهای دولتی، ارتقای فرهنگ مشارکت عمومی و افزایش آگاهیهای اجتماعی را از جمله کارکردهای مهم سازمانهای مردمنهاد عنوان کرد.
فرماندار میبد همچنین توانمندی سمنها در جذب نخبگان اجتماعی، کاهش خشونت و تقویت انسجام اجتماعی را از دیگر ظرفیتهای این نهادها برشمرد و اظهار داشت: هرچه سازمانهای مردمنهاد فعالتر، پویاتر و باانگیزهتر عمل کنند، آثار مثبت فعالیت آنها در جامعه بیشتر احساس خواهد شد.
در شهرستان میبد ۴۳ مؤسسه مردمنهاد دارای پروانه فعالیت از فرمانداری در حوزههای مختلف اجتماعی مشغول فعالیت هستند.
در ادامه این نشست، جمعی از مسئولان مؤسسات مردمنهاد شهرستان میبد نیز دیدگاهها، مسائل و پیشنهادهای خود را در زمینه تقویت فعالیت سمنها و افزایش مشارکت اجتماعی مطرح کردند.