به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمعی از مجریان فعال شبکه تهران، سه‌شنبه، ۳۰ تیر با حضور در منزل شهید دکتر علی لاریجانی، با همسر مکرمه و فرزندان معزز ایشان دیدار کردند.

در این نشست که به منظور ارج نهادن به مقام شهید دکتر علی لاریجانی و فرزند رشیدش شهید دکتر مرتضی لاریجانی و همچنین تجدید پیمان با آرمان‌های این دو شهید بزرگوار برگزار شد، مجریان صبر و استقامت کم‌نظیر خانواده عالیقدر این شهید را ستودند و با بیان خاطرات شخصی خود، بر عزم راسخ برای تداوم راه شهیدان در حمایت از ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. آنان این نشست را فرصتی مغتنم برای شناخت عمیق‌تر مکتب مدیریتی و سلوک معنوی شهید لاریجانی دانستند.

مستند «بنده خدا»، دوشنبه ۹ شهریور ساعت ۱۸:۳۰ و سه‌شنبه ۱۰ شهریور در دو نوبت ساعت ۹ و ۱۵:۳۰ بازپخش می شود.