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مستند «بنده خدا»، روایتی از دیدار مجریان شبکه تهران با خانواده شهید دکتر علی لاریجانی است که یکشنبه ۸ شهریور، ساعت ۲۲ از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمعی از مجریان فعال شبکه تهران، سهشنبه، ۳۰ تیر با حضور در منزل شهید دکتر علی لاریجانی، با همسر مکرمه و فرزندان معزز ایشان دیدار کردند.
در این نشست که به منظور ارج نهادن به مقام شهید دکتر علی لاریجانی و فرزند رشیدش شهید دکتر مرتضی لاریجانی و همچنین تجدید پیمان با آرمانهای این دو شهید بزرگوار برگزار شد، مجریان صبر و استقامت کمنظیر خانواده عالیقدر این شهید را ستودند و با بیان خاطرات شخصی خود، بر عزم راسخ برای تداوم راه شهیدان در حمایت از ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. آنان این نشست را فرصتی مغتنم برای شناخت عمیقتر مکتب مدیریتی و سلوک معنوی شهید لاریجانی دانستند.
مستند «بنده خدا»، دوشنبه ۹ شهریور ساعت ۱۸:۳۰ و سهشنبه ۱۰ شهریور در دو نوبت ساعت ۹ و ۱۵:۳۰ بازپخش می شود.