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طرح توسعه یکی از قطبهای صنعتی محصولات بهداشتی کشور در کرمانشاه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،همزمان با ششمین روز هفته دولت، طرح توسعه «چینیکُرد»، یکی از واحدهای مهم صنعتی تولیدکننده محصولات بهداشتی در کشور با حضور دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه، افتتاح شد.
این طرح توسعه با سرمایهگذاری ثابت ۲ هزار میلیارد تومان و با ظرفیت تولید سالانه ۶ هزار تن اجرا شده و زمینه اشتغالزایی برای حدود ۱۰۰ نفر را فراهم کرده است.
واحد صنعتی تولیدکننده محصولات بهداشتی چینی کرد از مهمترین واحدهای تولیدی استان کرمانشاه و یکی از قطبهای صنعتی این حوزه در کشور به شمار میرود که اجرای طرح توسعه آن، گامی مؤثر در افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و تقویت فعالیتهای اقتصادی در مناطق محروم استان است.
با بهرهبرداری از این طرح، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، زمینه برای رونق تولید، افزایش ظرفیت صادرات و توسعه بازار محصولات این شرکت فراهم شده و این واحد صنعتی میتواند نقش مؤثرتری در زنجیره تولید محصولات بهداشتی کشور ایفا کند.
استاندار کرمانشاه در آیین افتتاح این طرح، بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی، تکمیل طرحهای توسعهای و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در استان تأکید کرد.
اجرای این طرح در شرایطی که استان کرمانشاه نیازمند توسعه فعالیتهای صنعتی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است، میتواند نقش مهمی در تقویت زیرساختهای تولیدی و اقتصادی مناطق کمتر برخوردار استان داشته باشد.
فرماندار کرمانشاه، مدیران کل صمت، شهرک های صنعتی و تعاون هم در این افتتاحهی حضور داشتند.