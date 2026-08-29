آیت‌الله سیدحسن خمینی با اشاره به اهمیت جایگاه «انفاق و مواسات» در قرآن کریم، هفته وقف را فرصتی مغتنم برای تقویت پیوند‌های عاطفی و ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی در جامعه اسلامی دانست و بر ضرورت آغاز این فرهنگ از درون خود انسان‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله سید حسن خمینی در مراسم تجدید بیعت مدیران و اصحاب وقف سازمان اوقاف و امور خیریه با آرمان‌های امام راحل (ره) و قائد شهید که در حرم امام برگزار شد، ضمن تبریک ایام با سعادت میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع)، گفت: یکی از اموری که در قرآن مورد اشاره است و شاید بتوان گفت بعد از بحث ایمان به خدا هیچ چیزی به این اندازه دارای اهمیت در قرآن نیست، بحث انفاق و مواسات با مردم است؛ اینکه انسان‌ها حواسشان باشد باید مرتباً به دیگری کمک کنند. بعضی وقت‌ها اشاره می‌کند به اینکه در اموال شما حق معلومی هست که باید پرداخت کنید.

تولیت حرم امام راحل افزود: همه جای قرآن در کنار بحث نماز، موضوع «زکات» آمده است. زکات به معنای عام یعنی حقوق مالی، اما در یکی دو آیه قرآن علاوه بر بحث انفاق، موضوع دیگری نیز مطرح است که شاید با حوزه هفته وقف تناسب شاید بیشتری دارد و آن «تشویق به انفاق» است.

وی اظهار داشت: هفته وقف بسیار فرصت مناسبی است برای اینکه مردم به کمک کردن و کار خیر تشویق شوند. اگر جامعه‌ای بخواهد سرپا بایستد، شرط اولیه‌اش این است که انسان‌ها به هم توجه، عنایت و محبت داشته باشند. «رحم» در انسان وجود دارد و در غیر انسان نیست؛ حیوانات دیگر نسبت به هم رحمت ندارند. اگر دو آدم باشند که نسبت به هم رحم نکنند، آن جامعه از بین می‌رود.

آیت‌الله سید حسن خمینی تأکید کرد: اگر قرار است اجتماع ما اسلامی باشد، باید رحمت بیشتری در آن باشد، بیشتر به هم توجه کنیم و بیش از هر چیزی به مواسات و انفاق توجه داشته باشیم؛ آن هم در شرایطی که سختی‌ها بیشتر می‌شود. البته هر دوره‌ای سختی خاص خودش را دارد، ولی بعضی وقت‌ها این سختی‌ها به زندگی ابتدایی انسان‌ها کشیده می‌شود. باید تشویق کرد که دیگران این کار را انجام بدهند. «یُکَذِّبُ بِالدِّینِ» کسی است که به این مسأله توجه نمی‌کند.

وی افزود: باید هرچه بیشتر فرهنگ خدمت‌رسانی و کمک کردن را در جامعه توسعه بدهیم و این موضوع را ابتدا باید از خودمان شروع کنیم.

گفتنی است؛ در آستانه هفته وقف، مدیران و اصحاب وقف سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور در حرم مطهر امام راحل، با آرمان‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تجدید بیعت کردند.