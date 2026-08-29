پخش زنده
امروز: -
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: برای مهرماه امسال ۲۰ طرح با بیش از ۱۴ هزار مترمربع زیربنا آماده شده است که این پروژهها در آغاز سال تحصیلی در اختیار آموزش و پرورش و دانشآموزان استان قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ جهانگیر صفری، امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به تداوم نهضت توسعه عدالت آموزشی در شرایط جنگ و تحریم، گفت: حتی در دوران جنگ، روند مدرسهسازی در استان زنجان متوقف نشد و با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد.
وی افزود: بسیار طبیعی است که کشور در شرایط جنگ و تحریم با محدودیتهایی مواجه باشد، اما تجربه نشان داده است زمانی که مردم پایکار باشند و مشارکت کنند، هیچ قدرتی نمیتواند در برابر اراده ملت ایران ایستادگی کند.
صفری گفت: دشمن تصور میکرد با حمله به کشور و هدف قراردادن رهبران و فرماندهان، ایران از درون دچار مشکل خواهد شد، اما نهتنها این اتفاق رخ نداد، بلکه در حوزه مدرسهسازی نیز شاهد شتاب گرفتن فعالیتها بودیم.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان ادامه داد: در همان روزهایی که کشور با حملات دشمن مواجه بود، چهار پروژه آموزشی را آغاز کردیم که سه پروژه در کوی زیتون و یک پروژه در منطقه الهیه قرار دارد. این پروژهها شامل مدارس ۱۲ کلاسه به نامهای «رهبر شهید» و «شهدای دختران دانشآموزان میناب» نامگذاری شدهاند.
وی با بیان اینکه نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان زنجان در این شرایط نیز تعطیل نشده است، گفت: در یک سال گذشته ۱۰۱ پروژه آموزشی با ۵۹۰ کلاس درس و بیش از ۱۰۳ هزار مترمربع زیربنا در استان آغاز شده و میانگین پیشرفت این پروژهها به بیش از ۷۳ درصد رسیده است که بالاتر از میانگین کشوری است.
صفری ادامه داد: در فاصله مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، تعداد ۵۳ پروژه در استان به بهرهبرداری رسیده یا آماده تحویل شدهاند که در مجموع شامل ۲۸۱ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۸۲۰ میلیارد تومان است. وی با اشاره به اینکه بخشی از پروژههای افتتاحشده، سالها قبل آغاز شده بودند، افزود: برخی از این طرحها از سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ آغاز شده بودند، اما به دلیل کمبود اعتبارات به اتمام نرسیده بودند و امروز با استفاده از ظرفیت نهضت توسعه عدالت آموزشی به سرانجام رسیدهاند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان افزود: در مجموع بیش از ۳۷ هزار مترمربع زیربنای آموزشی و ورزشی در این مدت احداث و تحویل شده یا برای مهرماه امسال آماده تحویل خواهد شد. در این آمار، فضاهایی مانند استخر دانشآموزی و سالنهای ورزشی که در ردیف کلاس درس محاسبه نمیشوند نیز وجود دارد.
صفری با اشاره به رشد اعتبارات ملی نوسازی مدارس استان زنجان گفت: اعتبارات ملی استان از ۳۵۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴۲۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایشیافته که رشد ۱۹ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: همچنین میزان تخصیص اعتبارات ملی از ۲۳۰ میلیارد تومان به ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده که حدود ۳۶ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: اعتبارات استانی نیز از ۴۲۲ میلیارد تومان به ۴۵۳ میلیارد تومان افزایشیافته و تخصیص این اعتبارات از ۲۵۸ میلیارد تومان به ۳۲۵ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۲۶ درصدی را نشان میدهد.
صفری با قدردانی از حمایت دولت، رئیسجمهور، استاندار زنجان و نمایندگان استان در مجلس،افزود: همه این مجموعهها برای توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی وقت گذاشتهاند و نتیجه آن را امروز در روند اجرای پروژههای مدرسهسازی استان شاهد هستیم.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان همچنین به وضعیت مدارس غیر ایمن استان اشاره کرد و گفت: امروز در استان زنجان مدرسهای با بخاری نفتی غیراستاندارد نداریم و مدارس خشتی و گِلی نیز به طور کامل جمعآوری و به مدارس ایمن و نوساز تبدیل شدهاند.
وی افزود: در استان سه مدرسه سنگی غیراستاندارد داشتیم که یک مورد تحویل داده شده و دو مدرسه دیگر نیز حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و امیدواریم تا پایان مهرماه امسال به بهرهبرداری برسند.
صفری درباره وضعیت مدارس کانکسی نیز گفت: بر اساس ضوابط موجود، برای مناطقی که بیش از ۱۰ دانشآموز داشته باشند مدرسه احداث میشود و در استان زنجان مدرسه کانکسی با بیش از ۱۰ دانشآموز نداریم.
وی گفت: برای سفر وزیر آموزشوپرورش به استان زنجان نیز پنج پروژه آموزشی آماده افتتاح بود که به دلیل فشردگی برنامه سفر امکان افتتاح همه آنها فراهم نشد. این پروژهها بیش از ۶ هزار مترمربع زیربنا و بیش از ۵ هزار مترمربع محوطهسازی داشتند و برای اجرای آنها بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
صفری گفت: برای مهرماه امسال نیز حدود ۲۰ پروژه آموزشی با بیش از ۱۴ هزار مترمربع زیربنا آماده شده است که این پروژهها در آغاز سال تحصیلی در اختیار دانشآموزان استان قرار خواهد گرفت.
مدیر کل نوسازی مدارس استان زنجان گفت: در قالب طرح شهید عجمیان ۱۳۰۰ کلاس درس در استان با محوریت مناطق کم برخوردار بهسازی و شاداب سازی شدند.
وی همچنین با اشاره به کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور،افزود: در راستای تحقق اهداف نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی استان، تمام توان و ظرفیت خود را برای تکمیل و بهرهبرداری از تمامی پروژههای این نهضت به کار خواهیم گرفت.