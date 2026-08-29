

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا وسیما، رئیس اداره حفاظت محیط زیست خلخال افزود: این آتش‌سوزی امروز بخشی از اراضی جنگلی و مرتعی منطقه حفاظت‌شده آق‌داغ را فرا گرفت که با حضور به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و همکاری اهالی بومی مهار شد.

حسین معصوم‌زاده افزود: با تلاش نیرو‌های عملیاتی، از گسترش آتش و سرایت شعله‌ها به مناطق وسیع‌تر جلوگیری شد.

وی گفت: بررسی‌ها برای شناسایی علت و عوامل احتمالی این آتش‌سوزی در حال پیگیری است و افراد خاطی پس از شناسایی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

معصوم‌زاده، بی‌احتیاطی چوپانان و گردشگران هنگام روشن کردن آتش و اطمینان نداشتن از خاموش شدن کامل آن را از عوامل اصلی وقوع بسیاری از آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های طبیعی دانست.

وی با توجه به خشکی پوشش گیاهی در فصل تابستان و اوایل پاییز، از مردم و گردشگران خواست از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند و در صورت ضرورت، پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن مطمئن شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خلخال همچنین از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده دود یا آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اردبیل، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

منطقه حفاظت‌شده آق‌داغ خلخال با وسعت ۹۳ هزار هکتار از زیستگاه‌های مهم و ارزشمند جنوب استان اردبیل است که از تنوع زیستی و پوشش گیاهی قابل توجهی برخوردار است.