خط جدید اسپری بالمیل و سنگ‌شکن یک واحد تولید کاشی در میبد با هدف ارتقای کیفیت تولید، کاهش آلایندگی و مدیریت مصرف انرژی، با سرمایه‌گذاری بیش از یک همت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با هفته دولت، خط جدید اسپری بالمیل و سنگ‌شکن یک واحد تولید کاشی در شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد، با حضور سیدمهدی طباطبایی فرماندار میبد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، جمعی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به بهره‌برداری رسید.این طرح نوسازی با هدف به‌روزرسانی فناوری تولید، افزایش کیفیت محصولات، کاهش بار آلایندگی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا شده و بر اساس اعلام مسئولان، بهره‌برداری از خط جدید موجب کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در این بخش از کارخانه شده است. برای اجرای این طرح در مجموع بیش از یک همت سرمایه‌گذاری شده است.

فرماندار میبد در آیین بهره‌برداری از این طرح، گره‌گشایی از مشکلات واحد‌های صنعتی را از اولویت‌های شهرستان عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاران و کارآفرینان میبد که در شرایط حساس کشور، سرمایه‌های انسانی، تولید و اشتغال را حفظ کرده‌اند، شایسته حمایت هستند.سیدمهدی طباطبایی افزود: در سطوح شهرستانی، استانی و ملی تلاش شده است موانع و مشکلات پیش روی صنعت برطرف شود و زمینه برای تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی فراهم شود.وی با تأکید بر ضرورت حرکت صنایع به سمت فناوری‌های روز تصریح کرد: از واحد‌های صنعتی که به سمت فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه کاهش آلایندگی و مدیریت بهینه مصرف انرژی حرکت کنند، حمایت خواهیم کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد نیز در این مراسم، نوسازی واحد‌های صنعتی را یکی از الزامات حرکت به سمت تولید پایدار دانست و گفت: با نوسازی این بخش از کارخانه، وضعیت تولید از نظر مصرف انرژی و میزان آلایندگی نسبت به خط قبلی به شکل محسوسی بهبود یافته است.اکبری افزود: این طرح می‌تواند الگویی برای حرکت سایر واحد‌های صنعتی به سمت تولید پایدار، کم‌مصرف و سازگارتر با محیط زیست باشد.وی ابراز امیدواری کرد سایر واحد‌های تولیدی کاشی در این محور صنعتی نیز با نوسازی و به‌روزرسانی خطوط تولید، ضمن حفظ تولید و اشتغال، برای کاهش مصرف انرژی و آب و همچنین کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی اقدام کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با قدردانی از مدیران و سهامداران شرکت تولید کاشی میبد اظهار کرد: اجرای چنین طرح‌هایی در شرایط اقتصادی کنونی اقدامی ارزشمند است؛ چراکه در کنار حفظ تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی، زمینه کاهش مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست‌محیطی را نیز فراهم می‌کند.اکبری در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان این مجموعه صنعتی، بر حمایت از نوسازی و ارتقای فناوری واحد‌های صنعتی شهرستان میبد با رویکرد تولید، اشتغال و صیانت از محیط زیست تأکید کرد.