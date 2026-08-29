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نخستین دوره دانشافزایی بسکتبال در سال جاری با حضور ۳۵ مربی و با هدف ارتقای سطح علمی و مهارتهای فنی مربیان در آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نخستین دوره دانشافزایی بسکتبال در سال جاری به مدت سه روز و با حضور ۳۵ مربی در آبادان برگزار شد.
این دوره با هدف ارتقای سطح کیفی مربیان و افزایش دانش و مهارتهای فنی آنان برگزار شد؛ مربیانی که نقش مهمی در آموزش و پرورش نسل جدید بسکتبال کشور دارند.
یکی از مربیان حاضر در این دوره با اشاره به سطح علمی کلاسها گفت: برگزاری چنین دورههایی به ارتقای دانش مربیان کمک میکند و نکات فنی و آموزشی میتواند از مدرسان به مربیان و در ادامه به نسل جدید ورزشکاران منتقل شود.
هدف فدراسیون بسکتبال از برگزاری دورههای دانشافزایی، ارتقای سطح دانش مربیان، افزایش مهارتهای فنی، کیفیتسازی و یکسانسازی آموزش بسکتبال در سراسر کشور عنوان شده است.
بر اساس برنامه کمیته آموزش فدراسیون بسکتبال، تلاش میشود آموزش مربیان در سراسر کشور بر پایه منابع آموزشی مورد تأیید فدراسیون جهانی بسکتبال انجام شود تا چارچوب آموزشی واحدی در دورههای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس اعلام فدراسیون بسکتبال، دورههای دانشافزایی مربیان قرار است به صورت مستمر و منظم تا پایان سال در نقاط مختلف کشور برگزار شود.