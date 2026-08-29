پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور و در ششمین روز از هفته دولت؛ با حضور برخط رئیسجمهور، ۴۸۱ طرح عمرانی، شهری و روستایی در مناطق مختلف استان ایلام به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آئین افتتاح همزمان طرحهای شهری و روستایی سراسر کشور که با حضور برخط مسعود پزشکیان و جمعی از مسئولان ارشد کشوری و استانی برگزار شد؛ طرحهای هفته دولت در ۳۱ استان کشور به صورت سراسری افتتاح شد که سهم استان ایلام از این طرحها، آغاز بهرهبرداری رسمی از ۴۸۱ طرح بود.
استاندار ایلام در این آیین با قدردانی از تلاشهای فعالان حوزه مدیریت شهری و روستایی و اعضای شوراهای اسلامی، انسجام و وحدت را پیششرط توسعه خدماترسانی دانست و اظهار کرد: از هفته دولت سال گذشته تا کنون ۴۸۱ طرح عمرانی، شهری و روستایی با اعتبار ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال در استان به بهرهبرداری رسیده است.
احمد کرمی افزود: از این تعداد، ۲۴۹ طرح با اعتبار شش هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال مربوط به حوزه شهرداریها بوده که واگذاری ۱۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات عمرانی، خدماتی و آتشنشانی، اجرای بیش از ۱.۵ میلیون مترمربع بهسازی معابر، راهاندازی ۱۰۵ سامانه فضای سبز شهری و احداث چهار ایستگاه آتشنشانی از مهمترین اقدامهای انجام شده است.
وی تاکید کرد: ۲۳۲ طرح با اعتبار دو هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال نیز در مناطق روستایی اجرا شده است که واگذاری سه دستگاه خودرو آتشنشانی، اختصاص ۱۶ دستگاه خودرو حمل پسماند و بهرهمندی ۱۳۴ هزار نفر از جامعه روستایی استان از برکات آن به شمار میرود.
استاندار ایلام یادآوری کرد: با توجه به بافت جمعیتی استان که حدود ۷۰ درصد آن را شهروندان و ۳۰ درصد را روستاییان تشکیل میدهند؛ ارتقای خدمات در این دو حوزه نقش مستقیمی در افزایش رضایتمندی عمومی دارد و ضروریست مدیریت هزینهها و نظارت کیفی بر اجرای طرحها توسط دفاتر فنی و روستایی استانداری تقویت شود.
کرمی اضافه کرد: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و خورشیدی از اولویتهای اصلی است و برای جبران ناترازی انرژی، ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی پیشبینی شده که مراحل واگذاری زمین برای آنها در حال پیگیری و اجرا است.
وی ادامه کرد: مرحله نخست نیروگاه خورشیدی پارکینگ بزرگ اربعین شهر مرزی مهران با ظرفیت ۲۰ مگاوات نیز به عنوان یکی از طرحهای کلیدی، نقش مؤثری در تامین برق مهران و استان خواهد داشت و شهرداریها باید از الگوهای نوین سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تأمین روشنایی تقاطعها و معابر استفاده کنند.
استاندار ایلام افزود: مدیریت شهری و روستایی باید از شیوههای سنتی فاصله بگیرد و شهرداریها و دهیاریها با رویکرد دانشمحور و بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان و نخبگان اداره شوند.
کرمی بیان کرد: بازچرخانی پساب برای توسعه فضای سبز، بهرهگیری از ظرفیت کارخانههای تصفیه فاضلاب، تبدیل پسماند به سوخت مشتق از زباله (RDF) برای تأمین خوراک کارخانههای سیمان و درآمدزایی پایدار، هوشمندسازی سامانهها و ایجاد بازارهای عرضه مستقیم کالاهای اساسی و محصولهای راهبردی؛ از راهکارهای خلاقانهای است که مدیران شهری و دهیاران برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود معیشت عمومی باید در دستور کار قرار دهند.
وی در ادامه گفت: شهرداریها باید با عبور از وابستگی به بودجههای دولتی، مسیر دستیابی به درآمد پایدار را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری هموار کنند.
استاندار ایلام اظهار کرد: مدیریت شهری و روستایی نباید تنها چشمانتظار یاری دولت یا درآمدهای ناپایدار برای پرداخت حقوق و هزینههای روزمره باشد؛ چرا که شرایط کنونی، فرصتی برای بهرهگیری از توان دانشبنیان و تجارب موفق ملی و جهانی است.
کرمی افزود: همافزایی و تبادل تجربه میان مدیران محلی با راهبری دفاتر تخصصی استانداری، راهکاری برای دوری از شیوههای سنتی و دستیابی به بهرهوری بیشتر است.
وی تأکید کرد: شهرداریها باید از اکنون برای ایمنسازی نقطههای حادثهخیز، همپوشانی و گردآوری امکانات در منطقههای همجوار برای مدیریت حوادث احتمالی اقدام کنند تا هنگام بارشها، آمادگی کامل برقرار باشد.
کرمی یادآوری کرد: بازیافت و مدیریت علمی پسماندها، افزون بر بهبود نمای شهرها میتواند با تولید مصالح کاربردی، به منبعی برای ثروتآفرینی شهرداریها و دهیاریها تبدیل شود.
ایلام کمجمعیتترین استان ایران، ۱۲ شهرستان و ۲۷ شهر و ۶۱۷ هزار نفر جمعیت دارد.