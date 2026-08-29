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استاندار آذربایجان شرقی بر تعهد دولت برای رفع موانع در گلوگاههای بخش تولید و رفع کمبودها از جمله انرژی و حملونقل و تلاش برای تکمیل زنجیره ارزش در بخشهای مختلف تولید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در دیدار با هیأت رییسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز به تلاش دولت برای حمایت از تولید و فعال ماندن پروژههای عمرانی در شرایط ویژه کنونی کشور اشاره کرد و افزود: در دوران جنگ تحمیلی سوم با مدیریت منابع استان، با وجود افزایش ۴۰ درصدی جمعیت استان اجازه ندادیم کمبودی در بازار احساس شود و خوشبختانه بخش تولید استان هم با تلاشهای مجموعه دولت و بخش خصوصی متوقف نشد و به فعالیت خود ادامه داد.
وی ادامه داد: امروز نیز که دشمن آمریکایی با محاصره دریایی تلاش دارد فشار اقتصادی مضاعفی بر کشورمان وارد کند، با تکیه بر ظرفیتهای شمالغرب کشور و آذربایجان شرقی، میتوانیم با همراهی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تبریز نیازهای کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید را تأمین کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: باید از همه ظرفیتهای پایانههای مرزی استان و شمالغرب کشور برای تسهیل تجارت و تأمین نیازهای بخش تولید بهرهبرداری کنیم.
وی با قدردانی از نقش بسیار مهم اتاق بازرگانی تبریز در رفع موانع تولید و رشد اقتصاد آذربایجان شرقی ادامه داد: ما در کنار اتاق بازرگانی، متعهد هستیم که موانع رشد بخش تولید اعم از زیرساختها، انرژی و حملونقل را رفع کنیم و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
سرمست به برگزاری نشستهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بنای ما در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و حضور مقامات ارشد کشور برای تسهیل امر تولید در استان بوده است و به این تلاش ادامه میدهیم.
وی ادامه داد: تلاشهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در رفع موانع بخش تولید در سالهای گذشته تعیین کننده بود و سهم چشمگیری در رونق تولید و توسعه تجارت آذربایجان شرقی داشت و در سایه چنین تعامل سازنده، استان در ارزیابیهای مربوط به حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری حائز رتبههای برتر بوده است.
استاندار آذربایجان شرقی تکمیل زنجیره ارزش در بخشهای مختلف صنعت، معدن و کشاورزی را راهبرد مدیریت استان دانست و گفت: ما تلاش میکنیم در حوزههای مختلف صنعت، معدن و کشاورزی زنجیره تولید را در استان تکمیل کنیم تا بتوانیم شاهد ایجاد ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد آذربایجان شرقی باشیم.
سرمست اتاق بازرگانی و بخش خصوصی را مشاور امین مدیریت استان دانست و افزود: ما در کنار شما برای رفع گلوگاههای بخش تولید، کاهش بروکراسی اداری و بهبود زیرساختهای انرژی و حملونقل در مسیر توسعه و شکوفایی صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تلاش میکنیم.
یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز هم گفت: منابع بانکی استان مستقر در تهران باید از طریق تسهیلات به استان بازگردد و اگر رابطه میان میزان مالیاتپردازی، اشتغال، قطعی برق و ارزش افزوده واحدها را در قالب یک جدول مشخص کنیم، میتوانیم از قطعیهای بدون حساب و کتاب جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی استان ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری دارد گفت: در حال حاضر سرمایهگذاری قابل توجهی در شرایط جنگی در استان در حال انجام است که در کشور کمسابقه است و نشاندهنده ظرفیت بخش خصوصی آذربایجانشرقی است.
ژائله با اشاره به اینکه تداوم قطعی برق میتواند امنیت غذایی و تولید استان را تحت تأثیر قرار دهد و این مسئله باید مدیریت شود ادامه داد: کشاورزی اکنون با قطعی روزانه حدود ۶ ساعت برق، در معرض آسیب جدی قرار گرفته است و باید با اولویتبندی، برق واحدهای کشاورزی تأمین شود. قطع برق واحدهای صنعتی نیز باید متناسب و مدیریتشده باشد.