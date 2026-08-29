مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران گفت: برنامه «شهر دوستدار کودک» با هدف ارتقای ایمنی، شناسایی نیازهای کودکان و مشارکت خانواده‌ها در تمامی مناطق تهران در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مهدی امیری با اشاره به اجرای برنامه «شهر دوستدار کودک» گفت: این برنامه بر اساس مصوبه شهر دوستدار کودک در تهران تدوین شده و هدف آن فراهم کردن شهری مناسب، ایمن و پاسخگو برای نیازهای کودکان است.

وی گفت: برای اجرای این طرح، برنامه‌ای راهبردی برای محلات مختلف شهر تهران تدوین شده و در هر منطقه یک محله به عنوان پایلوت انتخاب شده است تا نیازهای اساسی کودکان در آن شناسایی و برطرف شود.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران افزود: در این برنامه نیازهای کودکان در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل و ترافیک، عمران، فرهنگی، فضای سبز و سایر بخش‌های مرتبط احصا می‌شود و با همکاری شهرداری‌های مناطق برای رفع آنها اقدام خواهد شد.

امیری با تأکید بر اهمیت ایمنی تردد کودکان گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، شناسایی و ایمن‌سازی معابر پرخطر به ویژه مسیرهای منتهی به مدارس و محل‌های تجمع دانش‌آموزان است.

وی افزود: در این زمینه با معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا در فصل تابستان و پیش از آغاز سال تحصیلی، تمامی اقدامات ایمنی مورد نیاز در مسیرهای منتهی به مدارس با اولویت اجرا شود.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران تصریح کرد: اجرای سرعت‌گیرها، خط‌کشی عابر پیاده، نصب علائم راهنمایی و رانندگی و سایر اقدامات ایمنی از جمله اولویت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح است تا محلات تهران بیش از گذشته به محلات دوستدار کودک تبدیل شوند.

امیری یکی دیگر از برنامه‌های این اداره کل را تشکیل شوراهای مردمی عنوان کرد و گفت: در راستای مردمی‌سازی فعالیت‌های شهرداری و استفاده از خرد جمعی، شورای مادر و کودک در محلات تشکیل می‌شود.

وی افزود: اعضای این شورا را مادران هر محله تشکیل می‌دهند و جلسات آن‌ها در سراهای محلات برگزار خواهد شد. در این نشست‌ها، نیازهای کودکان در هر محله شناسایی، اولویت‌بندی و به شهرداری اعلام می‌شود تا از طریق ظرفیت‌های موجود و با نقش تسهیل‌گری شهرداری نسبت به رفع آنها اقدام شود.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران درباره وضع ایمن‌سازی معابر نیز گفت: سال گذشته بیش از ۴۰۰ معبر پرخطر در شهر تهران شناسایی شد که با همکاری معاونت حمل‌ونقل و ترافیک نسبت به رفع مشکلات و ایمن‌سازی آن‌ها اقدام شد.