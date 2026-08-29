رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، با اشاره به ظرفیت‌ها و مأموریت‌های این سازمان در زمینه توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی بر آمادگی این سازمان برای همکاری در راستای تسهیل تجارت بین‌الملل شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و ترکیه و ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نهمین رویداد «فرصت فردا» با موضوع «تحلیل بازار‌های جهانی با ابزار‌های ITC با تمرکز بر بازار ترکیه» با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی برگزار شد و طی آن ظرفیت‌های اقتصادی، فناورانه و صادراتی ترکیه و مسیر‌های توسعه همکاری میان شرکت‌های ایرانی و مجموعه‌های فناور این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به عنوان دبیرخانه علم و فناوری ایران و ترکیه، یکی از محور‌های اصلی این همکاری‌هاست و در این برنامه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های این دبیرخانه برای ایجاد ارتباطات پایدار میان زیست‌بوم‌های فناوری دو کشور تأکید شد.

حسن حیدری، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، گزارشی از برنامه‌های در دست اجرای این مجموعه ارائه کرد و بر اهتمام پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه فناوری با هدف تسهیل تجارت بین‌الملل میان ایران و ترکیه تأکید کرد.

در ادامه، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، به معرفی ظرفیت‌ها و مأموریت‌های این سازمان در زمینه توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی پرداخت. وی با اشاره به آمادگی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی برای همکاری در راستای تسهیل تجارت بین‌الملل شرکت‌های دانش‌بنیان، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

روزبه همچنین به ظرفیت‌های استراتژیک استان آذربایجان غربی، همجواری با ترکیه و وجود ریشه‌های فرهنگی مشترک اشاره کرد و گفت: این ظرفیت‌ها می‌تواند این استان را به یکی از مسیر‌های ورود شرکت‌های ایرانی به بازار ترکیه تبدیل کند.





پیشنهاد‌های سفیر ایران برای ایجاد زیرساخت‌های مشترک فناوری

در ادامه، محمدحسن حبیب‌الله‌زاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، به‌صورت برخط در این رویداد حضور یافت و به تبیین ظرفیت‌های اقتصادی و فناوری ترکیه پرداخت و پیشنهاد‌های را برای توسعه همکاری‌های مشترک میان دو کشور مطرح کرد.





ایجاد مرکز مشترک هوش مصنوعی، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، پارک علم و فناوری مشترک، سکو مشترک صادرات نرم‌افزار، مرکز مشترک کشاورزی هوشمند و آب و مرکز فناوری‌های صنعتی از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی سفیر ایران بود. این پیشنهاد‌ها می‌تواند زمینه حرکت همکاری‌های ایران و ترکیه از تعاملات موردی به سمت ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکار‌های مشترک و پایدار در حوزه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کند.

در بخش دیگری از این نشست، محمود گدیک، رئیس مرکز کارآفرینی شهر وان ترکیه، ظرفیت‌های این مجموعه را برای حضور و استقرار شرکت‌های فناور تشریح کرد.

همچنین، راضیه کهنسال، مسئول آموزش سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، حمایت‌ها و خدمات صادراتی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی را تشریح کرد.

وی با اشاره به خدمات متنوع این سازمان برای تسهیل حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در مجامع و بازار‌های بین‌المللی، مشاوره تجارت بین‌الملل، آموزش، تحقیقات بازار بین‌المللی، ارسال نمونه محصول و دریافت استاندارد‌های بین‌المللی را از جمله این خدمات عنوان کرد. این خدمات در چارچوب آیین‌نامه کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری و ذیل سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی به شرکت‌ها ارائه می‌شود.





کهنسال همچنین با تأکید بر ضرورت طراحی الگوی مناسب برای حضور شرکت‌های ایرانی در ترکیه، تصریح کرد: حضور شرکت‌ها در این بازار باید به نحوی باشد که بخش اصلی تولید محصول در داخل کشور انجام شود و حضور در بازار ترکیه به‌عنوان یکی از مدل‌های صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا مورد استفاده قرار گیرد؛ در این صورت شرکت‌ها می‌توانند از حمایت‌های مرتبط بهره‌مند شوند.