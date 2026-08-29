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رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم تکریم و معارفه دادستان جدید شهرستان ورامین، بر تقویت رویکرد پیشگیرانه در دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: هنر ما باید پیشبینی و پیشگیری باشد؛ نباید منتظر وقوع جرم و ناهنجاری بمانیم و سپس به دنبال برخورد و مقابله باشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی، همچنین بر مردمداری، استفاده از ظرفیتهای مردمی و کاهش جمعیت کیفری تأکید نمود.
در ادامه سفر ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، به شهرستانهای قرچک و ورامین، وی در مراسم تکریم و معارفه دادستان جدید شهرستان ورامین حضور یافت. عتباتی با اشاره به اینکه حضور در حوزه قضایی ورامین از نخستین برنامههای کاری وی بوده است، اظهار کرد: بر خود میبالم که یکی از نخستین برنامههای کاریام با حضور در این حوزه قضایی آغاز شد و از صبح امروز در کنار همکاران، مسئولان و مردم نجیب و ولایی این خطه بودیم و امیدواریم بتوانیم بهترین شکل خدمت را در عرصه احقاق حق و اجرای عدالت به مردم ارائه کنیم.
وی با قدردانی از خدمات علیرضا شمس، دادستان سابق شهرستان ورامین، افزود: امروز مراسم تجلیل از زحمات یک سرباز عدالت و اجرای حق و سپردن پرچم خدمت به سرباز دیگری است. از آقای شمس بابت تلاشها و زحماتشان در طول سالهای تصدی این مسئولیت خطیر صمیمانه تشکر میکنم و برای آقای غلامی، دادستان جدید شهرستان ورامین، آرزوی موفقیت دارم.
جایگاه دادستانی و نقشآفرینی در عرصههای مختلف
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت جایگاه دادستانی گفت: دادستانی منصبی خطیر، مهم و اثرگذار است و دادستان میتواند در عرصههای مختلف برای احقاق حقوق مردم، صیانت از حقوق عامه، حفاظت از بیتالمال، مبارزه با فساد، نظارت بر حسن جریان امور و جلوگیری از رفتارهای نابهنجار و مجرمانه نقشآفرینی کند.
تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم
عتباتی پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: هنر ما باید پیشبینی و پیشگیری باشد، نه اینکه منتظر وقوع جرم و ناهنجاری بمانیم و پس از آن به دنبال برخورد و مقابله باشیم. پیشگیری کمهزینهتر و مقدم بر درمان است و باید از ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی، بسیج، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین ظرفیت مردم در این زمینه استفاده کنیم.
افزایش آگاهی حقوقی مردم، راهی مؤثر در پیشگیری
وی افزود: یکی از راههای مؤثر در پیشگیری، افزایش سطح آگاهی و دانش حقوقی مردم است تا شهروندان در موضوعاتی مانند خرید و فروش ملک و خودرو، ازدواج و سایر امور حقوقی، پیش از اقدام از مشاوره متخصصان استفاده کنند. توسعه خدمات مشاورهای با استفاده از ظرفیت وکلا و بسیج حقوقدانان میتواند نقش مهمی در کاهش تشکیل پروندهها داشته باشد.
ضرورت حرکت به سمت «بهداشت قضایی»
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کمبود نیروی قضایی و حجم بالای پروندهها در برخی حوزهها گفت: باید به سمت «بهداشت قضایی» حرکت کنیم و با پیشگیری و افزایش آگاهی مردم، از تشکیل پروندههای جدید جلوگیری کنیم تا توان مجموعه قضایی بیشتر صرف رسیدگی به پروندههای مهم، احقاق حق، برقراری نظم و امنیت و صیانت از حقوق عامه شود.
جایگاه والای قضاوت و لزوم خدمت خالصانه
عتباتی در ادامه با اشاره به جایگاه والای قضاوت اظهار کرد: منصب قضاوت به آسانی در اختیار ما قرار نگرفته و باید بدانیم که سراسر کشور و از جمله ورامین، به برکت خون شهدا و ایثارگریهای آنان به این امنیت و آرامش رسیده است؛ بنابراین نباید شرمنده شهدا و خانوادههای آنان باشیم و باید شبانهروز برای خدمت خالصانه، صادقانه و بیمنت به مردم تلاش کنیم.
مردمداری و حفظ کرامت مراجعان
وی مردمداری و حفظ کرامت مراجعان را از مهمترین وظایف دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: دستگاه قضایی میتواند در افزایش رضایتمندی و سرمایه اجتماعی نظام نقشآفرینی کند. مردم به جایگاه قضاوت نگاه ویژهای دارند و اگر ما را در جایگاه خدمت به مردم و اجرای عدالت میبینند، رفتار، گفتار، ادبیات و نحوه خدمترسانی ما نیز باید در شأن این جایگاه باشد.
حضور دادستان در میدان و ارتباط مستقیم با مردم
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: دادستان نباید صرفاً پشت میز خود باشد؛ میز برای مدیریت لازم است، اما دادستان باید در میدان حضور داشته باشد و در مناطق مختلف شهر حضور مؤثر پیدا کند تا مردم و مدیران بتوانند به او مراجعه و مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند. مردم «عیالالله» هستند و تلاش برای رضایتمندی آنان، در امتداد رضایت خداوند متعال قرار دارد.
استفاده از ظرفیتهای مردمی در حوزه صلح و سازش
عتباتی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در حوزه صلح و سازش تأکید کرد و گفت: نباید از فرهنگ گذشت، بخشش و مدارا غافل شویم. باید از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات، روحانیون، فعالان اجتماعی، ورزشکاران و سایر افراد اثرگذار جامعه استفاده و با تشکیل «یاران صلح» و «هستههای جهادی بخشایش»، زمینه حل بسیاری از اختلافات و پروندهها را فراهم کنیم تا ظرفیت دستگاه قضایی برای رسیدگی به پروندههای مهمتر آزاد شود.
تدوین برنامه عملیاتی برای شش ماهه دوم سال
وی با اشاره به برنامههای عملیاتی دادگستری استان تهران اظهار کرد: برای شش ماهه دوم سال، برنامه عملیاتی برای هر شعبه، واحد قضایی و حوزه قضایی تدوین خواهد شد تا اقدامات مشخصی در جهت ارتقای کیفیت خدمترسانی، کاهش اطاله دادرسی، متعارف شدن اوقات رسیدگی و افزایش اتقان آرا و تصمیمات قضایی در دستور کار قرار گیرد.
تأکید بر کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع زندان و زندانیان گفت: در خصوص محکومان مالی و افرادی که ضرورت ندارد به زندان بروند باید از ظرفیتهای قانونی استفاده کنیم. زندان باید بهعنوان یک اهرم سلب آزادی، برای افرادی مورد استفاده قرار گیرد که امنیت جامعه را مختل کرده و موجب ناامنی برای مردم میشوند.
استفاده از ظرفیتهای قانونی در جرایم سبک
عتباتی افزود: بسیاری از جرایم سبک و کماهمیت هستند و در مواردی که شاکی خصوصی رضایت داده است، میتوان از ظرفیتهای قانونی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کرد. همچنین دادستانها و قضات اجرای احکام باید با جدیت موضوع کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف پروندههای زندانیان را دنبال کنند.
تأکید بر خدمت خالصانه و عدم تعلل در کار مردم
وی در پایان با تأکید بر ضرورت خدمت خالصانه به مردم خاطرنشان کرد: هر اقدامی که میتوانیم امروز برای مردم انجام دهیم نباید به فردا موکول شود. مردم حق دارند خدمات قضایی را در زمان مناسب و با حفظ کرامت دریافت کنند و مجموعه قضایی باید در مسیر احقاق حق، اجرای عدالت و خدمت بیمنت به مردم با تمام توان حرکت کند.
گزارش عملکرد دادستان سابق ورامین
علیرضا شمس، دادستان سابق شهرستان ورامین، در این مراسم گفت: کاهش ورودی دادسرا و پروندههای معوق، بهویژه پروندههای کثیرالشاکی، از مهمترین برنامههای دوران مسئولیت بود و تلاش کردیم با اقدامات پیشگیرانه و ورود بهموقع، از تشکیل و افزایش این پروندهها جلوگیری کنیم. وی افزود: توجه ویژه به پروندههای مهم، ارتباط مستمر با مردم و مسئولان و باز بودن درِ اتاق دادستان به روی مراجعان، از دیگر رویکردهای ما بود و تلاش شد مسائل مردم بهصورت مستقیم شنیده و پیگیری شود.
کادرسازی و تربیت نیروی قضایی در دادسرای ورامین
شمس، کادرسازی و تربیت نیروی قضایی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و گفت: طی حدود هشت سال، نزدیک به ۶۰ قاضی در دادسرای ورامین فعالیت کردند و تلاش شد تجربیات و آموزشهای لازم به آنان منتقل شود که برخی از این قضات بعدها در جایگاههای بالاتر قضایی از جمله دادستانی شهرستانها منصوب شدند.
اقدامات انجامشده در حوزه حقوق عامه و صلح و سازش
دادستان سابق ورامین همچنین توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان، برخورد قاطع با جرایم خشن، نظارت بر مراجع انتظامی و زندان و پیگیری حقوق عامه را از دیگر اقدامات دوران مسئولیت خود برشمرد. وی افزود: در موضوعاتی مانند ساختمانهای پرخطر، املاک واقع در طرحهای عمرانی، شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی ورود شد و با اقدامات قضایی از تضییع حقوق مردم و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی جلوگیری کردیم. در حوزه صلح و سازش نیز بیش از ۳۰ فقره رضایت در پروندههای قتل عمد با استفاده از ظرفیت خادمان رضوی و گروههای سازشی اخذ شد.
اولویتهای دادستان جدید شهرستان ورامین
ساسان غلامی، دادستان جدید شهرستان ورامین، در این مراسم گفت: ارتقای امنیت عمومی و برخورد قاطع با جرایم و آسیبهای اجتماعی، از نخستین اولویتهای کاری من در شهرستان ورامین خواهد بود و مقابله با جرایم خشن و افرادی که نظم عمومی را مختل میکنند، خط قرمز دستگاه قضایی است. وی افزود: مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد از دیگر اولویتهای ماست و در این زمینه هیچ خط قرمزی جز قانون نخواهیم داشت.
پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از تولید
غلامی، پیشگیری از وقوع جرم را از دیگر برنامههای مهم خود عنوان کرد و گفت: با توجه به حجم بالای پروندهها و محدودیت نیروی قضایی و اداری، باید موضوع پیشگیری را بهصورت جدی دنبال کنیم. دادستان جدید ورامین حمایت از سرمایهگذاری سالم و تولید را از دیگر اولویتهای خود برشمرد و اظهار کرد: دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون از فعالیتهای اقتصادی سالم و واحدهای تولیدی حمایت کند.
کاهش اطاله دادرسی و تعامل با دستگاههای اجرایی
وی همچنین با اشاره به ضرورت کاهش اطاله دادرسی گفت: دستگاه قضایی در بسیاری از موارد با پروندههایی مواجه است که ریشه در آسیبهای اجتماعی دارند و باید تلاش کنیم ضمن کاهش زمان رسیدگی، کیفیت رسیدگیها و آرا را ارتقا دهیم تا رضایتمندی مردم افزایش پیدا کند. غلامی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل با دستگاههای اجرایی شهرستان گفت: دادستانی ورامین تعامل سازندهای با همه دستگاههای اجرایی خواهد داشت و با توجه به شرایط حساس کشور، آمادگی داریم در کنار مسئولان اجرایی و نمایندگان مردم برای حل مسائل و مشکلات شهرستان تلاش کنیم و در مسیر خدمترسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
تقدیر از دادستان سابق و اعطای حکم دادستان جدید
در پایان این مراسم، از زحمات و خدمات علیرضا شمس، دادستان سابق شهرستان ورامین، تقدیر و قدردانی به عمل آمد و حکم انتصاب ساسان غلامی به عنوان دادستان جدید شهرستان ورامین به وی اعطا شد.