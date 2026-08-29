در ششمین روز از هفته دولت و وحدت، چندین طرح عمرانی در شهرستان تربت جام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، کیوان اسحاقی، بخشدار بوژگان تربت جام گفت: در این بخش طرح آبرسانی به روستای گاو چشمه از محل مجتمع منصوریه با صرف هزینه ۹۳ میلیارد ریال هزینه، طرح مخابرات شامل توسعه فیبر نوری، ارتقاع تکنولوژی همراه اول و توسعه مشترکین با ۲۸۰ میلیارد ریال هزینه، به بهره برداری رسید.

حسینی شهردارنیل شهر تربت جام نیز گفت: با ۴میلیارد تومان اعتبار ساخت میدان ورودی نیلشهربه نام قائد شهیدامت آغاز شد، همچنین طرح آسفالت معابر به مساحت ۱۵ هزارمتر مربع ،ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلوبایتی درمحل شهرداری، ساخت پارکینگ ماشین آلات سنگین شهرداری به مساحت ۳۰۰ متر مربع واجرای دیوارو نمای ورودی شهرداری به مساحت ۳۰۰ متر مربع از دیگر طرحهای در حال اجرا در این شهر است.