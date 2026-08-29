سه نماینده ایران در روز سوم و پایانی مسابقات تکواندو آزاد بانوان قهرمانی جهان فردا در تای‌یوان چین به مصاف رقبای خود می‌روند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز رقابت‌های تکواندو آزاد بانوان قهرمانی جهان؛ ناهید کیانی و هستی محمدی در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم و ساغر مرادی در وزن منفی ۶۷ کیلوگرم برای ایران مبارزه خواهند کرد.

در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم، ناهید کیانی در دور نخست استراحت دارد و در دور دوم با برنده مبارزه نیکول لیسوسکا از لهستان و مایکلا گرینوود از آمریکا روبه‌رو می‌شود. در صورت صعود، کیانی در مرحله بعد با برنده مبارزه، چون لین وی از چین‌تایپه و برنده دیدار نمایندگان لتونی و روسیه مبارزه خواهد کرد. چون لین وی، بخت دوم قهرمانی این رقابت‌ها معرفی شده است.

هستی محمدی دیگر نماینده ایران در این وزن، در دور نخست با آدام ایلونا راسنا از کومور مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی در دور دوم به مصاف چولینگ ژانگ از چین می‌رود؛ تکواندوکاری که عناوین متعددی در مسابقات جهانی، گرندپری و رقابت‌های آزاد در کارنامه دارد.

در وزن منفی ۶۷ کیلوگرم نیز ساغر مرادی در نخستین مبارزه مقابل داریا ماسلی از روسیه قرار می‌گیرد و در صورت صعود، در دور دوم با جیانی ژانگ از چین، دارنده مدال نقره مسابقات قهرمانی زنان جهان و نقره گرندپری، مبارزه خواهد کرد.

در این مسابقات، حنا زرین‌کمر در وزن مثبت ۷۳ کیلوگرم به یک نشان نقره دست یافت. هدایت تیم ملی ایران در این رقابت‌ها بر عهده مهروز ساعی است.

مسابقات قهرمانی آزاد زنان جهان در تای‌یوان چین، سومین دوره برگزاری خود را تجربه می‌کند و این دومین حضور تیم ملی ایران در این رویداد است.