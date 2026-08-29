به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری یک زندانی فراری و سارق سابقه‌دار به همراه یک همدست و یک خریدار اموال مسروقه در عملیات مأموران کلانتری ۲۱ آزادگان خبر داد.

سرهنگ اکبر نجفی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو در شهر کرمان، مأموران کلانتری ۲۱ آزادگان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم از سارقان سابقه‌دار و زندانی فراری بوده که پس از فرار از زندان، مجدداً با همدستی یک نفر دیگر مرتکب سرقت شده است.

سرهنگ نجفی ادامه داد: در ادامه این عملیات همدست وی به همراه یک خریدار اموال مسروقه نیز دستگیر شدند و متهمان در تحقیقات تخصصی پلیس به ۲۰ فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند.