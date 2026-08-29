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علی باقرلی، کارشناس دوبله و صداپیشه، با تشریح روند دوبله فیلم «محمد رسولالله» گفت: این اثر در سال ۱۳۵۸ و با مدیریت دوبلاژ منوچهر اسماعیلی و حضور جمعی از برجستهترین گویندگان آن دوره دوبله شد و ترکیب ترجمه دقیق، انتخاب درست صداها، ساختار قدرتمند فیلم و باورهای عمیق مذهبی عوامل، از مهمترین دلایل ماندگاری این دوبله است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی باقرلی، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره تاریخچه و ویژگیهای دوبله فیلم «محمد رسولالله» افزود: نسخه ۳۵ میلیمتری این فیلم در سال ۱۳۵۸ توسط مجتهدی، از عوامل فنی تولید اثر، وارد ایران شد و برای دوبله، مدیریت کار به منوچهر اسماعیلی سپرده شد.
وی گفت: اسماعیلی با دقت و وسواس فراوان کار دوبله را آغاز کرد و ترجمه فیلم را به حسین شایگان سپرد. به گفته باقری، فرایند دوبله این اثر حدود ۱۰ روز تا دو هفته زمان برد و در نهایت فیلم در بهمن ۱۳۵۸ در سینماهای ایران اکران شد و با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد.
این کارشناس دوبله، باورهای عمیق مذهبی عوامل در سالهای نخست پس از انقلاب را یکی از عوامل مهم ماندگاری دوبله «محمد رسولالله» دانست و گفت: بسیاری از گویندگان این اثر، کار را صرفاً یک دوبله معمولی نمیدانستند، بلکه با احساس مسئولیت و باور اعتقادی در آن حضور پیدا کردند.
باقرلی با اشاره به گفتهای از زندهیاد جلال مقامی درباره این اثر، گفت: که مقامی پس از پیشنهاد دوبله فیلم، آن را فراتر از یک کار معمول دوبله و مرتبط با باورهای اعتقادی خود میدانست.
وی همچنین ساختار قدرتمند خود فیلم، موسیقی، روایت، نماها و ضرب اهنگ اثر را از دیگر عوامل موفقیت دوبله دانست و افزود: در آن دوره، گویندگان ایرانی پس از چند دهه تجربه، در اوج توانایی حرفهای قرار داشتند و فرصت دوبله یک اثر بزرگ تاریخی به آنها اجازه داد ظرفیتهای هنری خود را به نمایش بگذارند.
باقرلی درباره مدیریت دوبلاژ منوچهر اسماعیلی گفت: اسماعیلی که معمولاً مدیریت دوبلاژ فیلمهای خارجی را کمتر بر عهده میگرفت، برای این اثر گروهی از شاخصترین گویندگان آن زمان را گرد هم آورد و نقشها را بر اساس سن، ویژگیهای شخصیتی و رنگ صدا انتخاب کرد.
وی از حضور گویندگانی همچون جلال مقامی، بهرام زند، نصرتالله حمیدی، منوچهر اسماعیلی، محمدعلی دیباج، ژاله کاظمی و دیگر چهرههای برجسته دوبله در این اثر یاد کرد و گفت: حتی نقشهای کوتاه نیز با دقت و وسواس انتخاب و اجرا شدهاند.
این کارشناس دوبله، ترجمه حسین شایگان را نیز یکی از نقاط قوت اثر دانست و تصریح کرد: ترجمه توانسته است میان زبان فاخر و قابلفهم تعادل ایجاد کند و در عین حفظ وزن و سنگینی کلام، ارتباط خود را با طیف گستردهای از مخاطبان حفظ کند.
باقرلی در پاسخ به پرسشی درباره گویندگی محبوب خود در این فیلم، اجرای جلال مقامی در نقش جعفر را انتخاب نخست خود عنوان کرد و گفت: ترکیب صدای معصوم و محجوب مقامی با فضای معنوی اثر و موسیقی فیلم، اجرای او را به یکی از ماندگارترین بخشهای دوبله تبدیل کرده است.
وی همچنین از محمدعلی دیباج در نقش نجاشی به عنوان یکی دیگر از اجراهای شاخص فیلم یاد کرد و گفت: دیباج در این نقش توانسته قدرت و صلابت را در کنار منطق و عطوفت به شکلی همزمان ارائه کند.
باقرلی با اشاره به برخی گویندگانی که در این دوبله حضور نداشتند، از چهرههایی همچون حسین عرفانی، پرویز ربیعی، اکبر منانی، عزتالله مقبلی و منوچهر والیزاده نام برد و گفت: انتخاب نهایی صداها بر عهده مدیر دوبلاژ بوده است، اما با ترکیب گویندگان حاضر و دقتی که در کار صورت گرفته، تصور دوبلهای بهتر برای این اثر دشوار است.
وی درباره وضعیت دوبله امروز نیز افزود: دوبله ایران نسبت به گذشته تمرکز خود را از دست داده و فعالیتها در چند مجموعه و گروه مختلف دنبال میشود. به گفته او، اگر مدیریت مناسبی وجود داشته باشد که بتواند نیروهای توانمند را در کنار یکدیگر قرار دهد، میتوان کیفیت این هنر را ارتقا داد.
این صداپیشه، عجله در تولید و سپردن کارها به افراد نامناسب را از مشکلات امروز دوبله دانست و تأکید کرد نسل جوان میتواند با تماشای دوبله «محمد رسولالله» با سطح کیفی دوبله ایران در دورههای گذشته و اهمیت انتخاب درست گوینده، ترجمه دقیق و اجرای باوسواس آشنا شود.