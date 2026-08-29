به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان گفت: دوره توانمندسازی فرماندهان واحد‌های بسیج دانش آموزی به همت سپاه فتح استان و سازمان بسیج دانش‌آموزی و با حضور فرماندهان واحد‌های مقاومت بسیج دانش‌آموزی برگزار می‌شود.

مصطفی گلستانی افزود: در این دوره که از هفتم تا یازدهم شهریورماه در مرکز استان برگزار می‌شود دانش‌آموزان منتخب و نمایندگان ۱۲۰ مدرسه استان در دوره یاوران ولایت شرکت می‌کنند.

وی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی دانش‌آموزان با مباحث تشکیلاتی شیوه‌های ارتباط مؤثر و مهارت‌های لازم برای فعالیت در مدرسه عنوان کرد و ادامه داد: تلاش می‌کنیم فرماندهان واحد‌های مقاومت بسیج دانش‌آموزی بتوانند در آینده در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف در مدارس توانمندتر عمل کنند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان با اشاره به نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف افزود: مأموریت ما این است که دانش‌آموزان را در حوزه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی، رسانه و فضای مجازی با روش های نوین تعلیم و پرورش دهیم.

وی اضافه کرد: فرماندهان واحد‌های مقاومت باید بتوانند ضمن شناسایی استعداد‌ها و ظرفیت‌های دانش‌آموزان زمینه رشد و ارتقای سایر دانش‌آموزان را نیز در عرصه‌های مختلف فراهم کنند.