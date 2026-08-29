فرمانده انتظامی جیرفت از دستگیری عامل تیراندازی به خودروی یک شهروند توسط ماموران کلانتری ۱۵ مالک اشتر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ"فیروز بخت" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به خودروی یک شهروند در سطح شهر موضوع دستگیری عامل تیر اندازی در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۵ مالک اشتر با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند عامل این تیر اندازی را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی جیرفت تصریح کرد: در بازرسی از متهم یک قبضه سلاح جنگی کلت به همراه خشاب مربوطه کشف و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.