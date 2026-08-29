دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: برطرف کردن مشکلات پایانه مرزی نوردوز، نیازمند پیگیری مستمر و هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های مستقر در این مرز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حسین فروزان در بازدید از بخش‌های مختلف پایانه مرزی نوردوز افزود: برای تسهیل فرآیند‌های تجاری و ترانزیتی در این نقطه مرزی، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای پرهیز کنند.

وی اظهار کرد: کاهش زمان توقف ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ارتقای سطح خدمات گمرکی، ارتباط مستقیمی با توسعه صادرات دارد و موانع موجود در این مسیر باید به سرعت و با کار کارشناسی برطرف شوند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و روان‌سازی رویه‌های گمرکی در نوردوز یک ضرورت است تا بتوانیم از ظرفیت‌های ترانزیتی این منطقه به نحو احسن استفاده کنیم.

پایانه مرزی نوردوز در شهرستان جلفا و در مجاورت رودخانه ارس، تنها مرز زمینی جمهوری اسلامی ایران با کشور ارمنستان محسوب می‌شود که نقش راهبردی در مبادلات تجاری کشور با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا می‌کند.