محفل انس با قرآن بانوان با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت ارتباط بانوان به‌ویژه جوانان آبادانی با قرآن کریم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دومین دوره محفل انس با قرآن بانوان با حضور جمعی از بانوان آبادانی برگزار شد.

مسئول برگزاری محفل انس با قرآن گفت: این برنامه با هدف انس هرچه بیشتر بانوان آبادانی، به‌ویژه جوانان، با قرآن کریم و فرهنگ قرآنی برگزار شده است.

وی افزود: در دومین دوره این برنامه، استقبال بانوان افزایش یافته است و امسال حدود ۱۲۰ نفر در این محفل شرکت کرده‌اند؛ این در حالی است که سال گذشته حدود ۵۰ نفر در این برنامه حضور داشتند.

مسئول برگزاری محفل انس با قرآن با اشاره به استقبال بانوان از این برنامه، بر تداوم برگزاری چنین محافلی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی و ایجاد زمینه حضور بیشتر جوانان در برنامه‌های فرهنگی و قرآنی تأکید کرد.