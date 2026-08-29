نماینده ولی فقیه در استان بر استفاده از ظرفیت موقوفات برای توسعه بقاع متبرکه، زائرسرا‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و معنوی در کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی‌فقیه در استان در نشستی که به مناسبت آغاز هفته وقف با کارکنان اداره کل اوقاف وامور خیریه استان برگزار شد ضمن تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ وقف و صیانت از آن، خواستار تشکیل شورای اداری ویژه با موضوع تعیین تکلیف موقوفات در اختیار ادارات و تبدیل آنها به فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی شد.

آیت‌الله سید نصیر حسینی بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف و استفاده از ظرفیت موقوفات برای توسعه بقاع متبرکه، زائرسرا‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و معنوی در کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد و افزود: باید در کنار بقاع متبرکه و امامزادگان، زائرسرا ایجاد و توسعه یابد تا مردم ضمن زیارت و بهره‌مندی از فضای معنوی این اماکن، امکان اقامت و حضور بیشتری داشته باشند و از این ظرفیت برای تقویت بنیه معنوی جامعه استفاده شود.