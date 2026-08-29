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آخرین مهلت برای حضور در پویش قرآنی «حفظ سوره یس»، فردا هشتم شهریور ماه است و هر شب ۶ نفر از برگزیدگان پویش انتخاب و از جوایز در نظر گرفته شده بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویش «حفظ سوره یس» با هدف ترویج فرهنگ حفظ قرآن، همزمان با میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت در بستر سامانه «حافظ شو» آغاز شده است و شرکتکنندگان میتوانند با حضور در رقابتهای فردی و رکوردی، میزان تسلط خود بر سوره یس را محک بزنند و با دیگر کاربران به رقابت بپردازند.
از ویژگیهای این پویش آن است که حتی افرادی که تاکنون سوره یس را حفظ نکردهاند نیز میتوانند در آن شرکت کنند؛ چراکه بخشهای مختلف مسابقه و مرورهای آموزشی به گونهای طراحی شده است که کاربران بتوانند بهصورت مرحلهبهمرحله آیات این سوره را فرا گرفته و حفظ کنند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، هر شب ۶ نفر از برگزیدگان پویش انتخاب و از جوایز در نظر گرفته شده بهرهمند میشوند. همچنین ۴۰ نفر نخست که هر یک ۴۰ نفر را به شرکت در پویش دعوت کنند، بدون قرعهکشی جوایزی دریافت خواهند کرد.
علاقهمندان برای شرکت در این پویش باید سامانه «حافظ شو» را نصب کرده و وارد بخش مربوط به پویش حفظ سوره یس شوند.