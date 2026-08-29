به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری درباره این خبر اظهارداشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد، پس از کسب خبری مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی دولتی توسط افرادی در شهرستان تفت به بررسی موضوع پرداختند.وی افزود: ماموران پلیس پس از تحقیقات فنی و اطلاعاتی و با اخذ مجوز قضائی، دو متهم را که اقدام به تصرف ۱۲ هزار و ۸۳۲ متر مربع از اراضی دولتی در یکی از مناطق ییلاقی تفت کرده بودند دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: با اقدام ماموران، این ملک که کارشناسان ارزش آن را بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند رفع تصرف شد و متهمان پس از تشکیل و تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.سردار دلیری در خاتمه افزود: شهروندان هرگونه مواردی را در خصوص رفع تصرف و زمین خواری به اطلاع پلیس برسانند و قبل از خرید ملک، حتما اصالت آن را از مراجع قانونی استعلام کنند.