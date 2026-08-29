سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، از جمله رئیس‌جمهور روسیه، رئیس‌جمهور چین، و رئیس‌جمهور ایران، برای شرکت در بیست‌وپنجمین اجلاس سالانه این سازمان در بیشکک پایتخت قرقیزستان گرد هم می‌آیند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از فرانس بیست و چهار؛ پایتخت قرقیزستان از دوشنبه میزبان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های دیپلماتیک منطقه‌ای است. سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO)، از جمله ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین، و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، برای شرکت در بیست‌وپنجمین اجلاس سالانه این سازمان در بیشکک گرد هم می‌آیند.

این نشست دو روزه در شرایطی برگزار می‌شود که سازمان همکاری شانگهای بیست‌و پنجمین سالگرد تأسیس خود را گرامی می‌دارد و قرار است در پایان آن، سند راهبردی موسوم به «اعلامیه بیشکک» به امضای سران برسد. هم‌زمانی این اجلاس با جشن‌های روز استقلال قرقیزستان و افتتاحیه بازی‌های جهانی عشایری، بیشکک را به کانون توجه دیپلماتیک و رسانه‌ای منطقه تبدیل کرده است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود تا ۲۱ تن از رهبران کشور‌ها و مقامات ارشد بین‌المللی، از جمله آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، در این رویداد حضور یابند.

در کنار نشست اصلی، رایزنی‌های دوجانبه در حاشیه اجلاس بخش عمده‌ای از پویایی‌های سیاسی را رقم خواهد زد. بر اساس اعلام کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین دست‌کم ۹ دیدار دوجانبه در برنامه کاری خود دارد. از جمله مهم‌ترین این دیدارها، گفت‌و‌گو با شی جین‌پینگ در روز نخست و دیدار با مسعود پزشکیان در روز دوم است. طبق اظهارات کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، این دیدار ششمین ملاقات رسمی میان روسای جمهور ایران و روسیه خواهد بود؛ دیداری که در آن موضوعات راهبردی دوجانبه، کریدور‌های ترانزیتی شمال-جنوب و تحولات منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

همچنین حضور رهبران ارشد سایر کشور‌های عضو، از جمله نارندرا مودی نخست‌وزیر هند و شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، در کنار روسای جمهور کشور‌های آسیای مرکزی (قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان) و بلاروس، بر اهمیت چندوجهی این اجلاس افزوده است.

گردهمایی هم‌زمان سران روسیه، چین و ایران در بیشکک، در شرایط تداوم تنش‌ها میان بلوک شرق و غرب، حامل پیام‌های راهبردی روشنی در جهت تقویت ساختار‌های چندقطبی در نظم بین‌الملل است. برای تهران، مشارکت فعال در این اجلاس و پیگیری همکاری‌های اقتصادی و مالی در چارچوب سازمان شانگهای، گامی در راستای بی‌اثرسازی تحریم‌ها و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری به شمار می‌رود. برای مسکو و میان بلوک شرق و غرب، حامل پیام‌های راهبردی روشنی در جهت تقویت ساختار‌های چندقطبی در نظم بین‌الملل است.

برای تهران، مشارکت فعال در این اجلاس و پیگیری همکاری‌های اقتصادی و مالی در چارچوب سازمان شانگهای، گامی در راستای بی‌اثرسازی تحریم‌ها و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری به شمار می‌رود. برای مسکو و پکن نیز تقویت این نهاد به‌معنای تحکیم نفوذ در حوزه اوراسیا و پیشبرد سازوکار‌های مالی غیردلاری است.

طبق اعلام یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی کرملین، بسته‌ای حاوی ۲۰ تا ۲۵ سند و موافقت‌نامه برای تصویب نهایی در این اجلاس آماده شده است. با پایان نشست بیشکک، ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای به پاکستان منتقل خواهد شد و ولادیمیر پوتین نیز پس از این رویداد، برای سخنرانی و شرکت در مجمع اقتصادی شرق راهی ولادی‌وستوک در خاور دور روسیه می‌شود.