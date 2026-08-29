مجموعه چشمه‌عمارت بهشهر با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری به انجمن توسعه صنایع‌دستی این شهرستان واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در مراسمی مجموعه تاریخی و گردشگری چشمه‌عمارت بهشهر با حضور معاون گردشگری استان مازندران، به انجمن توسعه صنایع‌دستی این شهرستان واگذار شد. این واگذاری با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری چشمه‌عمارت و همچنین حمایت از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی بهشهر انجام شد.

معاون گردشگری استان مازندران، در این مراسم با تأکید بر حمایت از فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی، گفت: پرداخت تسهیلات و وام‌های کم‌بهره، حمایت‌های مالی و همچنین تأمین مکان مناسب برای فعالیت هنرمندان، از برنامه‌های حمایتی در حوزه صنایع‌دستی است.

شعبانی افزود: فراهم کردن فضای مناسب برای عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی می‌تواند زمینه رونق این هنر، ایجاد اشتغال و معرفی ظرفیت‌های بومی شهرستان بهشهر را فراهم کند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت مجموعه چشمه‌عمارت برای حمایت از هنرمندان و توسعه بازار صنایع‌دستی تأکید کرد.

مجموعه چشمه‌عمارت به عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص گردشگری بهشهر، می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب به محلی برای عرضه و معرفی صنایع‌دستی، برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری و رونق گردشگری شهرستان تبدیل شود.

در این مراسم بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بومی و مشارکت بخش‌های مردمی و تخصصی برای احیای ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی منطقه تأکید شد.