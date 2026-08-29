معاون وزیر جهادکشاورزی با اعلام هدررفت یک‌سوم محصولات کشاورزی، توسعه سردخانه‌ها و صنایع تبدیلی را راهکار کاهش ضایعات دانست.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، علی تیموری امروز شنبه در مراسم افتتاح فاز نخست واحد سردخانه نگهداری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی در روستای «سبزواری‌ها» از توابع بخش مرکزی شهرستان آزادشهرگفت: حدود یک‌سوم محصولات کشاورزی و باغی کشور از مزرعه تا مصرف هدر می‌رود و توسعه زنجیره‌های تولید، صنایع تبدیلی و واحد‌های نگهداری از جمله سردخانه‌ها، راهکار کاهش این میزان ضایعات است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی، افزود: میانگین هدررفت محصولات کشاورزی در جهان حدود ۱۳ درصد است که با احتساب ضایعات در رستوران‌ها و منازل به ۱۵ درصد می‌رسد.

وی با تأکید بر حمایت وزارت جهادکشاورزی از سرمایه‌گذاری برای ایجاد زنجیره‌های تولید و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، گفت: ساخت و توسعه سردخانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش بهره‌وری در این بخش داشته باشد.

تیموری با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساخت سردخانه ۲ هزار تنی در آزادشهر، افزود: ظرفیت این واحد در مراحل بعدی به پنج هزار تن افزایش خواهد یافت.

معاون وزیر جهادکشاورزی همچنین با اشاره به تأمین نیاز‌های غذایی کشور، افزود: اکنون ۸۵ درصد محصولات غذایی مورد نیاز کشور از طریق بخش کشاورزی تأمین می‌شود و با تکمیل و تقویت زنجیره‌های تولید، این میزان می‌تواند تا ۹۵ درصد افزایش یابد.

وی افزود: دولت و مجموعه وزارت جهادکشاورزی، با وجود شرایط حساس کشور، تأمین مایحتاج و امنیت غذایی مردم را با جدیت دنبال می‌کنند.

تیموری همچنین از اجرای طرح‌های مختلف در بخش کشاورزی طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: در استان گلستان نیز ۱۰۶ طرح با اعتبار و سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال اجرا شده که برای سه هزار و ۵۱۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان نیز در این مراسم گفت: فاز نخست سردخانه نگهداری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی در شهرستان آزادشهر با سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی افتتاح شده است.

ابراهیم هزارجریبی افزود: ۴۵ میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری این طرح از طریق تسهیلات دولتی تأمین شده و این واحد که طی دو سال ساخته شده است، برای ۱۸ نفر به‌صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده است.

وی گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۰۶ پروژه تولیدی و اقتصادی بخش کشاورزی گلستان با اعتبار و سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال افتتاح شد که سه پروژه از این تعداد مربوط به شهرستان آزادشهر است.