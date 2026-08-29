به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک با تأکید بر جایگاه رفیع حجاب به عنوان سرمایه‌ای بزرگ برای عزت و شرف فرد و جامعه، بر ضرورت رعایت موازین شرعی و قانونی در این زمینه تأکید کرد و از مطالبه‌گری نمازگزاران در این خصوص ابراز خرسندی نمود.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی دیروز (جمعه) با صدور پیامی، با اشاره به اینکه حجاب از ضروریات اسلام و عاملی برای صیانت از فرد، خانواده و جامعه است، اظهار کرده است: حجاب سرمایه بزرگ عزت و شرف برای همه ماست و انتظار از برادران و خواهران دینی و ایمانی حاضر در صحنه‌های انقلاب، رعایت موازین شرعی، قانونی و اخلاقی و حجاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تأکید بر این اصل بسیار ارزشمند و مقدس، خاطرنشان کرده است: امروز که جمعی از نمازگزاران شریف بر موضع حجاب تأکید می‌نمودند، اینجانب از این احساس مسئولیت و مطالبه‌گری خرسند بوده و توفیق عزیزان را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با آرزوی توفیق و سلامتی برای همه عزیزان و خدمتگزاران و دلسوزان به اسلام و انقلاب، تصریح کرده است: از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که بنیان‌های عمیق اسلامی، اخلاقی و خانواده را در جامعه تقویت و دست‌های پلید دشمنان را قطع نماید.