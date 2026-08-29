سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از افتتاح ۴۴۲ طرح عمرانی در حوزه ی شهرداری‌ و دهیاری‌ها با اعتبار یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ،هفته دولت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ در ششمین روز از هفته ی دولت و باحضور رئیس جمهور و استانداران سراسر کشور به صورت برخط، ۱۸هزار و ۹۱۰ طرح عمرانی حوزه ی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور به بهره برداری رسید.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت:سهم لرستان ار این طرح‌ها ۴۱ طرح در حوزه ی شهرداری‌ها و ۴۰۱ طرح در بخش دهیاری‌ها به ارزش یک و نیم همت و اشتغالزایی بیش از سه هزار نفر بوده است.مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده برای این پروژه‌ها به حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل یک و نیم همت می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود این طرح‌ها در ایام هفته دولت به بهره‌برداری برسند.

احسان کرم زاده افزود:طرح های تقاطع غیر همسطح در شهر‌های خرم آباد و بروحرد ، ساماندهی گلزار شهدا در روستاهای استان، ساماندهی معابر روستایی،بهسازی و جمع آوری دفع آب‌های سطحی در استان اجرا شده است.





