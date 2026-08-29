قالیباف:
پیمانهای منطقهای نوید بخش خود اتکایی کشورهای همسایه
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت هفته وحدت تاکید کرد: پیمانهای منطقهای نوید بخش مرحلهای است که همسایگان به جای بیگانگان بر ظرفیتهای خود تکیه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت هفته وحدت تاکید کرد: نشانههای بیداری را میتوان در شکلگیری پیمانها، همکاریها و ترتیبات جدید منطقهای مشاهده کرد. پیمانها و ترتیبات جدید منطقهای میتواند نوید بخش آغاز مرحلهای تازه باشد که همسایگان مسلمان به جای بیگانگان بر ظرفیتهای خود تکیه کنند.
متن پیام به این شرح است:
هفته وحدت، یادآور حقیقتی بزرگ و راهبردی در جهان اسلام است؛ حقیقتی که از میلاد سراسر نور و رحمت حضرت ختمیمرتبت، محمد مصطفی صلیالله علیه و آلهو سلم سرچشمه میگیرد؛ پیامبری که آمد تا انسانها را از تفرقه به توحید، از دشمنی به برادری و از جهل و پراکندگی به آگاهی و همبستگی فرا بخواند. شیعه و سنی در ایران، پیش از آنکه در یک مذهب متفاوت باشند، در دو حقیقت مشترک هستند، اول اینکه همه دل در گرو محبت رسول خدا (ص) و اهلبیت گرانقدر ایشان دارند و دوم آنکه همه خود را ایرانی میدانند.
ایران اسلامی، سرزمین همزیستی برادرانه اقوام و مذاهب است امروز وحدت شیعه و سنی در ایران، نه یک شعار مناسبتی، بلکه یکی از پایههای اقتدار ملی و یکی از سرمایههای بزرگ امنیت و پیشرفت کشور است که نمونه بارز تحقق آن در جنگهای تحمیلی اول و دوم و سوم و ایستادگی همهی مذاهب و ادیان در چارچوب ایران عزیز در مقابل دشمن بیگانه و خونخوار بود. جهان اسلام نیز امروز در برابر یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است.
تحولات سالهای اخیر در منطقه نشان داده است که ملتها و دولتهای مسلمان، بیش از گذشته به این حقیقت پی بردهاند که قدرتهای بیگانه و دشمنان اسلام، نه قادرند برای ملتهای منطقه امنیت پایدار فراهم کنند و نه اساساً ارادهای برای تحقق چنین امنیتی دارند. امنیتی که بر حضور و دخالت قدرتهای فرامنطقهای بنا شود، امنیتی شکننده و وابسته است، اما امنیتی که بر اراده ملتهای مسلمان و همکاری برادرانه کشورهای منطقه استوار باشد، میتواند پایدار، عزتمند و ماندگار باشد. امروز نشانههای این بیداری را میتوان در شکلگیری پیمانها، همکاریها و ترتیبات جدید منطقهای مشاهده کرد. پیمانها و ترتیبات جدید منطقهای میتواند نوید بخش آغاز مرحلهای تازه باشد که همسایگان مسلمان به جای بیگانگان بر ظرفیتهای خود تکیه کنند و به جای رقابتهای فرساینده، مسیر همکاری و برادری را برگزینند. ثمرهی وحدت بین مسلمانان به ویژه در تحولات اخیر، چشاندن طعم شکست به دشمن و پیروزیهای پی در پی با عقب راندن استکبار از مواضع و رویاپردازیهای خود بود.
با گرامیداشت فرخنده میلاد حضرت رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و امام جعفر صادق (علیهالسلام)، هفته وحدت را به همه ملت بزرگ ایران، برادران و خواهران اهل سنت و شیعه، و به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امید آنکه به برکت میلاد پیامبر رحمت (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)، جهان اسلام بیش از گذشته به حقیقت مشترک خویش بازگردد، دستهای برادری میان ملتهای مسلمان فشردهتر شود و منطقه ما شاهد طلوع عصری نوین از وحدت، استقلال، امنیت و عزت اسلامی باشد؛ عصری که در آن، سرنوشت مسلمانان به دست خود آنان رقم بخورد و هیچ قدرت بیگانهای نتواند میان برادران مسلمان دیوار جدایی بنا کند.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی