به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور درخصوص اجرای زمان و مکان این طرح گفت: این مراسم از ساعت ۱۶ فردا با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم جشن با حضور شهروندان آغاز می‌شود و مکان اجرای این طرح در معابر عمود بر خیابان کریمخان از خیابان قائم مقام فراهانی تا خیابان ولیعصر یک تقاطع مانده به خیابان کریمخان و خیابان ولیعصر از خیابان زرتشت و معابر اطراف و منتهی به آن است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: بدین منظور محدودیت‌های تردد در دو مرحله اجرا می‌شود «مرحله اول» محدودیت‌های ترافیکی از سمت شمال کلیه معابر عمود بر خیابان کریمخان از خیابان قائم مقام تا خیابان ولیعصر یک تقاطع مانده به خیابان کریمخان و خیابان ولیعصر از خیابان زرتشت است.

وی افزود: از سمت جنوب معابر عمود بر خیابان کریمخان از خیابان ولیعصر تا خیابان قائم مقام یک تقاطع مانده به خیابان کریمخان و خیابان ولیعصر از خیابان طالقانی از سمت شرق خیابان مفتح و از سمت غرب خیابان فلسطین به اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با پرداختن به مرحله دوم محدودیت‌های ترافیکی تصریح کرد: مرحله دوم این محدودیت‌ها نیز از سمت شمال خیابان شهید مطهری و خیابان فاطمی، از سمت جنوب خیابان انقلاب اسلامی، از غرب خیابان حجاب و وصال و از سمت شرق خیابان مفتح است.

سردار موسوی پور افزود: ممنوعیت‌های توقف نیز در روز یکشنبه در طول خیابان کریمخان از قائم مقام فراهانی تا میدان ولیعصر ، طول خیابان ولیعصر از خیابان طالقانی تا تقاطع زرتشت، طول بلوار کشاورز از میدان ولیعصر تا تقاطع فلسطین است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطر نشان کرد: پیش بینی مسیر‌های جایگزین «شمالی-جنوبی» در خیابان مفتح «مسیر شمال به جنوب»، خیابان شهید قرنی در «مسیر جنوب به شمال»، خیابان حجاب و وصال شیرازی و فلسطین «هر دو مسیر» و مسیر‌های جایگزین «شرقی-غربی» خیابان فاطمی به شرق- خیابان ولیعصر به شمال- خیابان مطهری به شرق و خیابان زرتشت- خیابان شهید طالقانی به شرق و خیابان انقلاب اسلامی «هر دو مسیر» در نظر گرفته شده است.

سردار موسوی پور گفت: به منظور سهولت حضور شهروندان که قصد شرکت در این مراسم را دارند پیش بینی محل توقف و چینش خودرو‌های شخصی در خیابان‌های فاطمی، مطهری، مفتح و معابر اصلی و فرعی خارج از محدوده توقف ممنوع و محل مجاز پارک اتوبوس‌ها انجام شده است.

سردار موسوی پور با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی توسط موتورسیکلت‌سواران افزود: اگرچه برای ورود به محل برگزاری مراسم از ورود موتورسیکلت‌ها جلوگیری به عمل می‌آید، اما موتورسیکلت‌سوارانی که با این وسیله نقلیه در مراسم حاضر می‌شوند می‌توانند موتورسیکلت خود را «نزدیکترین مسیر» قبل از ورود به محدودیت‌ها در محل مناسب پارک کنند.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، همچنین در مسیر رفت‌وآمد به مراسم، ضروری است هم راننده و هم ترک‌نشین موتورسیکلت از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنند. کلاه ایمنی «کلاه زندگی» مهم‌ترین سپر دفاعی در برابر صدمات ناشی از حوادث رانندگی است. استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای راننده و ترک‌نشین موتورسیکلت الزامی است و می‌تواند تا حد زیادی از شدت آسیب‌های جانی در هنگام وقوع تصادفات بکاهد.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در محدوده برگزاری مراسم از شهروندان خواست با برنامه‌ریزی مناسب برای سفر‌های درون‌شهری تا جایی که امکان دارد استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی را در اولویت قرار دهند. «مترو، اتوبوس و تاکسی» می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تری برای دسترسی به محل مراسم باشند و استفاده از این وسایل ضمن کاهش ترافیک بر معابر اطراف به روان‌تر شدن جریان عبور و مرور و تسهیل تردد شهروندان کمک شایانی خواهد کرد.