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تیم ووشو سبک «خونگچوان» استان یزد با نمایشی درخشان و کسب هفت مدال رنگارنگ (سه نقره و چهار برنز)، جایگاه چهارم مسابقات قهرمانی کشور را از آن خود کرد و همزمان با نظر کمیته فنی، موفق به دریافت تندیس «تیم اخلاق» این پیکارها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، تیم منتخب ووشو سبک خونگچوان استان یزد که با ترکیب ۱۱ سانداکار به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شده بود، موفق شد با درخشش بیش از ۶۰ درصدی ورزشکاران خود روی سکوهای قهرمانی، پرونده این حضور ملی را با تصاحب هفت نشان ارزشمند و قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر به پایان برساند.
در پایان این ماراتن نفسگیر ورزشی که مرتضی نظر هدایت آن را برعهده داشت، مهدی عسکری، امیرحسین باقری و امیرحافظ همتی موفق به کسب مدال نقره و فرزاد نورزهی، محمدحسین شاکری، احمد دلیلی، عمران سلمانیان نیز مدال برنز این مسابقات را از آن خود کردند.
همچنین با تصمیم و ارزیابی کمیته داوران و ستاد برگزاری مسابقات، به پاس رعایت اصول پهلوانی، انضباط اردویی و رفتار ورزشی ورزشکاران و کادر فنی، کاپ و عنوان معتبر «تیم اخلاق» این دوره از پیکارهای قهرمانی کشور به تیم هونگچوان استان یزد اهدا شد.
در جدول نهایی ردهبندی تیمی، استانهای اصفهان، فارس و چهارمحال و بختیاری به ترتیب جایگاههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و تیم ووشو استان یزد پس از رقابتی شانه به شانه در جایگاه چهارم کشور قرار گرفت.
رقابتهای ووشو قهرمانی کشور در سبک سنتی خونگچوان به مدت دو روز به میزبانی خانه ووشو استان اصفهان برگزار شد. در این مسابقات ۲۸۰ سانداکار در قالب هشت تیم از استانهای یزد، اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، گیلان، گلستان، مازندران و لرستان در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مبارزه پرداختند.