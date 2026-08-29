­تیم‌های برتر و قهرمانان لیگ‌های اسکواش ایران در رده‌های سنی بزرگسالان و جوانان (آقایان و بانوان) معرفی شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ‌های اسکواش ایران در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان و دو بخش دختران و پسران با شناخت تیم‌های برتر و قهرمانان به کار خود پایان داد. این رقابت‌ها، فرصت مناسبی برای اسکواش‌بازان ایران بود تا توانایی‌های فنی خود را به نمایش گذاشته و آماده حضور در سایر رویداد‌های مهم داخلی و بین‌المللی شوند.

در رده سنی جوانان و بخش دختران، تیم الماس کویر حدید یزد با کسب نتایج مطلوب و عملکردی قابل توجه در طول مسابقات، در جایگاه نخست قرار گرفت و جام قهرمانی را از آن خود کرد. تیم اراک اسکواش عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و فارس اسکواش نیز در جایگاه سوم ایستاد.

در رده سنی جوانان و بخش پسران، تیم کاره تهران در جایگاه نخست قرار گرفت و جام قهرمانی را از آن خود کرد. تیم بیرجند اسکواش عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و الماس حدید یزد نیز با قرار گرفتن در جمع تیم‌های برتر، مقام سوم این دوره از رقابت‌ها را کسب کرد.

در ره سنی بزرگسالان و بخش بانوان، الماس کویر حدید یزد، برای چهارمین سال پیاپی بر سکوی قهرمانی لیگ برتر اسکواش بانوان کشور ایستاد و جام قهرمانی را از آن خود کرد. تیم کاره تهران عنوان نایب‌قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را به دست آورد و دشت فرجاد یزد نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده سنی بزرگسالان و بخش آقایان، کاره تهران جام قهرمانی لیگ برتر اسکواش را از آن خود کرد. صنعت نفت آبادان در جایگاه دوم ایستاد و مناطق نفت‌خیز جنوب، سوم شد.