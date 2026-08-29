به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری دو دوره جشنواره تلاوت‌های تقلیدی از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و لزوم تجدید نظر پیرامون ماهیت این جشنواره براساس نظر صائب رهبر شهید انقلاب اسلامی، ساختار این رقابت قرآنی دچار دگرگونی شد و لذا با تغییر برخی رویکرد‌ها و اهداف، در قالبی جدید و با عنوان «رویش» سال گذشته فراخوان نخستین دوره خود را منتشر کرد.

در قالب برگزاری این رویداد، نوجوانان تالی قرآن (نوجوان پسر زیر ۱۸ سال) از ۵ تا ۲۰ دی‌ماه سال گذشته فرصت داشتند که در آن ثبت‌نام کنند. بنا بر اعلام مسئولان تا پایان مهلت ثبت‌نام حدود ۲ هزار نوجوان برای شرکت در این رقابت اعلام آمادگی کردند.

براساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده قرار بود تمام فرایند داوری این رقابت تا اواسط بهمن‌ماه سال گذشته به انجام رسیده و شاهد برگزاری اختتامیه آن در همان فاصله زمانی می‌بودیم که به واسطه وقوع جنگ رمضان، این روند به تعویق افتاد.

برهمین اساس بنا به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصرالدین نوری‌زاده؛ رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، پس از برگزاری مراحل مختلف این رقابت و جمع‌بندی‌های صورت گرفته از سوی هیئت داوران، قرار است فینال نخستین رویداد ملی «رویش» نیمه‌شهریورماه در امامزاده عبدالله (ع) شهرری برگزار شود.