

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ اداره کل هواشناسی استان لرستان با صدور هشدار زرد هواشناسی استان لرستان اعلام کرد: برای آسمان استان از فردا یکشنبه هشتم شهریور ۱۴۰۵ تا پایان روز دوشنبه نهم شهریور افزایش سرعت وزش باد نسبتا شدید تا شدید لحظه ای، وقوع تندبادهای لحظه ای و احتمال نفوذ گردوخاک پیش بینی خواهد شد.



هواشناسی لرستان اعلام کرد:طی ساعاتی از روز یکشنبه به علت تراکم ابرها و حاکمیت شرایط ناپایدار در برخی نقاط استان وقوع بارش های پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق هم دور از انتظار نیست.



اداره کل هواشنای استان هشدا داد: احتمال سقوط اجسام از ارتفاع ،خسارت به سازه های موقت،افت کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی از آثار مخاطرات این شرایط جوی در این مدت هستند.



همچنین استحکام سازه های سبک و موقت ،خودداری از ترددهای غیر ضروری و پارک نکردن خودرو در کنار ساختمان های نیمه کاره ،درختان کهنسال و تابلوهای تبلیغاتی و استفاده از ماسک هم توصیه می شود.





