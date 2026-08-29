روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس با هدف افزایش نظم در برگزاری مسابقات فوتبال و تسهیل تردد هواداران و عوامل اجرایی در ورزشگاه پارس، مسیر‌های ورود و خروج این مجموعه را تعیین و اعلام کرد.

اعلام ضوابط و مسیر‌های ورود و خروج ورزشگاه پارس برای میزبانی از مسابقات

اعلام ضوابط و مسیر‌های ورود و خروج ورزشگاه پارس برای میزبانی از مسابقات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس با هدف افزایش نظم در برگزاری مسابقات فوتبال و تسهیل تردد هواداران و عوامل اجرایی در ورزشگاه پارس، مسیر‌های ورود و خروج این مجموعه را تعیین و اعلام کرد.

بر اساس این ابلاغیه، در روز‌های برگزاری مسابقات فوتبال در ورزشگاه پارس، مسیر‌های تردد به شرح زیر است:

درب شماره یک: ویژه ورود هواداران تیم‌های فجر شهید سپاسی و تیم میهمان، همچنین تماشاگران دارای مجوز VIP.

درب شماره دو: ویژه خروج تماشاگران از ورزشگاه.

درب شماره سه: ویژه خبرنگاران، عکاسان، لیدرها، توپ‌جمع‌کن‌ها و کانون هواداران.

درب شماره چهار: این درب مسدود است و تردد از آن انجام نمی‌شود.

درب شماره پنج: ویژه خودرو‌های امدادی، خودرو‌های صداوسیما، ورود و خروج بازیکنان دو تیم و عوامل اجرایی.

درب شماره شش: ویژه ورود و خروج تماشاگران بانوان.

بر اساس این گزارش، پارکینگ موتورسیکلت در مقابل درب شماره یک در نظر گرفته شده است. همچنین مسئولان برگزاری مسابقات تأکید کردند که از ورود خودرو‌های فاقد کارت تردد و افراد بدون کارت شناسایی به محوطه داخلی جلوگیری می‌شود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، رعایت مقررات انضباطی از سوی هواداران مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، همراه داشتن بوق و وسایل صوتی مشابه و همچنین ورود بدون بلیت به ورزشگاه ممنوع است.

از همه هواداران درخواست می‌شود برای برگزاری شایسته مسابقات و حفظ نظم و امنیت، همکاری لازم را با نیرو‌های انتظامی، یگان ویژه و عوامل اجرایی مستقر در مبادی ورودی داشته باشند.

فجر شهید سپاسی شیراز در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، امشب از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پارس میزبان ذوب آهن اصفهان است.