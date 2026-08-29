نشست پدافند اجتماعی آبادان با حضور دادستان و جمعی از بزرگان و شیوخ شهرستان برگزار شد و بر پیگیری مطالبات مردم و استفاده از ظرفیت معتمدان برای حل مشکلات تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نشست پدافند اجتماعی با هدف تشریح اهداف این طرح و بررسی مسائل و مطالبات مردم، به دعوت زندی، دادستان آبادان و با حضور جمعی از بزرگان و شیوخ شهرستان برگزار شد.

زندی در این نشست با اشاره به نقش اثرگذار بزرگان و شیوخ در جامعه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت آنان برای شناسایی مشکلات، کاهش مسائل و کمک به حل مطالبات مردم تأکید کرد.

وی همچنین از راه‌اندازی دفتر پدافند اجتماعی در آینده نزدیک خبر داد و از بزرگان حاضر در جلسه خواست در احصای مسائل مردم، ارائه راهکارها و پیگیری اقدامات لازم، همراهی و همفکری کنند.

در ادامه، بزرگان و شیوخ حاضر در نشست به بیان دغدغه‌ها و مطالبات مردم پرداختند و راهکارهای خود را برای رفع مشکلات مطرح کردند.

توجه به معیشت مردم، مسائل و مشکلات کشاورزان، بهبود کیفیت و کمیت آب آشامیدنی، روشنایی معابر روستایی، امکانات آموزشی و اشتغال از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین لزوم بررسی ترک فعل‌ها و پیگیری جدی مشکلات مردم از دیگر مباحث مطرح‌شده در این نشست بود.

بزرگان حاضر در جلسه ضمن قدردانی از اقدامات دادستان آبادان، بر ایستادگی مرزنشینان در حفظ و حراست از آب و خاک کشور تأکید کردند.

حاضران همچنین ابراز امیدواری کردند با تداوم برگزاری چنین نشست‌هایی و پیگیری مصوبات و مطالبات مطرح‌شده، گام‌های مؤثری برای رفع مشکلات مردم برداشته شود.