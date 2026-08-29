به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرچم سرخ یا لثارات الحسین (ع) به نشان خونخواهی امام شهید و شهدای جنایات آمریکا بر فراز گنبد فیروزه‌ای صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد برافراشته شد.

به گفته سید شهریار گنجی مدیرکل صداو سیمای استان، این پرچم نماد خونخواهی و ایستادگی در مسیر حق و عدالت است و به مناسبت روز جهانی مسجد و با توجه به جایگاه مسجد به‌عنوان پایگاه مقاومت بصیرت و دشمن شناسی بر فراز مساجد کشور نصب شده است.