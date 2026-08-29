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مرحله نخست مجموعه گردشگری پارک جنگلی میرودسر بهنمیر و واحدهای اقامتی مستقر در این مجموعه، به مناسبت هفته دولت و با اعتباری بیش از ۳۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیین افتتاح مرحله نخست مجموعه گردشگری پارک جنگلی میرودسر بهنمیربا حضور قربانعلی ولیزاده فرماندار بابلسر، باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی، معاونان فرمانداری، بخشدار و امام جمعه بهنمیر، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران و جمعی از مسئولان شهرستانی و محلی برگزار شد.
این مجموعه با هدف تقویت زیرساختهای گردشگری، توسعه ظرفیت اقامتی و فراهمکردن زمینه مناسب برای ماندگاری بیشتر مسافران و گردشگران در منطقه بهنمیر به بهرهبرداری رسیده است.
افتتاح مرحله نخست پارک جنگلی میرودسر گامی در مسیر توسعه گردشگری طبیعتمحور و رونق اقتصادی منطقه است و میتواند با جذب گردشگران، زمینه ایجاد اشتغال و رونق کسبوکارهای محلی را فراهم کند.
مراحل تکمیلی این مجموعه نیز میتواند در آینده ظرفیتهای گردشگری و اقامتی منطقه را بیش از پیش افزایش دهد