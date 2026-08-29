استاندار آذربایجان‌غربی گفت: هدف از راه اندازی مجتمع های اداری، تجمیع ظرفیت دستگاه‌های اجرایی است تا مدیران به جای ارجاع دادن مردم از یک مجموعه به مجموعه دیگر، خودشان مسئولیت حل مسئله را بر عهده بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه فلسفه خدمت در نظام اداری، گره‌گشایی از زندگی مردم است، گفت: توسعه زیرساخت‌های اداری زمانی ارزشمند است که نتیجه آن در زندگی مردم دیده شود.

رضا رحمانی امروز در آیین افتتاح ساختمان فرمانداری و مجتمع اداری شهرستان چهاربرج، با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای ارائه کارنامه خدمتگزاری است، افزود: مهم‌تر از افتتاح طرح ها، ایجاد امید و اطمینان در جامعه است و مردم باید آثار تلاش دولت را در مسیر زندگی، اقتصاد، اشتغال و دریافت خدمات عمومی خود لمس کنند.

وی همچنین با بیان اینکه چهاربرج امروز صاحب یک زیرساخت اداری ماندگار برای آینده شهرستان شده است، خاطرنشان کرد: هدف این است که ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در کنار یکدیگر قرار گیرد و مدیران به جای ارجاع دادن مردم از یک مجموعه به مجموعه دیگر، خودشان مسئولیت حل مسئله را بر عهده بگیرند.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تقویت اختیارات شهرستان‌ها نیز تأکید کرده و افزود: تفویض اختیار، چابک‌سازی مدیریت و حضور مدیران در میدان از الزامات حکمرانی کارآمد است و ما نیز در استان با همین رویکرد، پیگیر افزایش اختیارات و تقویت جایگاه مدیریت شهرستان‌ها هستیم.

رحمانی همچنین با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان در کنار توسعه زیرساخت‌ها، حرکت به سمت دولت پاسخگو، دستگاه اجرایی چابک و خدمت بی‌واسطه است، اضافه کرد: رضایتمندی مردم برای ما یک شاخص جدی در ارزیابی عملکرد مدیران است.

وی در پایان با اشاره به مسیر توسعه آذربایجان‌غربی، افزود: همان‌گونه که برای سرمایه‌گذاری، تولید، توسعه راه‌ها، فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی و رونق اقتصادی استان برنامه داریم، در حوزه حکمرانی و خدمت‌رسانی نیز باید فاصله میان مردم و دولت را کوتاه کنیم.