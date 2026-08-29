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سخنگوی سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد: چین بارها مخالفت قاطع خود را با تحریمهای غیرقانونی یکجانبه به وضوح اعلام کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وب سایت خبری تاس روز شنبه نوشت: جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران نظام مالی جهانی را تهدید میکند.
لیوچانگ، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن تأکید کرد، چین بارها مخالفت قاطع خود را با تحریمهای غیرقانونی یکجانبه به وضوح اعلام کرده است.
سخنگوی سفارت چین در واشنگتن روز جمعه به خبرگزاری تاس گفت: «جنگ اقتصادیای که آمریکا علیه ایران به راه انداخته است کمکی به حل وضعیت نمیکند و تنها موجب تشدید تنشها میشود و تهدیدی برای تضعیف نظام مالی جهانی است».
او در واکنش به قرار داده شدن شرکت لجستیک چینی کامِنگ تریدینگ در فهرست تحریمهای ایالاتمتحده در ارتباط با ایران گفت «چین بارها به وضوح اعلام کرده با تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی که هیچ پایه و اساس حقوقی در قوانین بینالمللی یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل ندارد مخالفتی قاطع دارد».
جنگ اقتصادی و فشار حداکثری هیچ راهحلی ارائه نمیدهد و برعکس موجب تشدید تنشها و سرایت ریسکها میشود که این امر نظم اقتصادی و مالی جهانی را مختل کرده و به حقوق و منافع مشروع دیگر کشورها آسیب میزند.
وظیفهی مبرم تسهیل تنش و بازگشت هرچهسریعتر به گفتوگو و مذاکره است. چین هر اقدام لازم برای محافظت قاطعانه از حقوق و منافع خود را انجام خواهد داد.