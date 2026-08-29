هزاران طرح عمرانی، صنعتی، گردشگری و سلامت در سراسر کشور در ششمین روز از هفته دولت به بهره‌برداری رسید. برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.