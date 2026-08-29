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بهره‌برداری از هزاران طرح عمرانی، صنعتی، گردشگری و سلامت در کشور

هزاران طرح عمرانی، صنعتی، گردشگری و سلامت در سراسر کشور در ششمین روز از هفته دولت به بهره‌برداری رسید. برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷- ۱۶:۳۸
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برچسب ها: افتتاح طرح ها ، طرح های صنعتی ، طرح های گردشگری ، طرح های سلامت
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